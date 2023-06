Nele Gilis heeft eerste zege te pakken op Squash World Tour Finals

clock 20:18

20 uur 18. Nele Gilis kan niet op tegen nummer 1. Nele Gilis had - bij haar debuut in de seizoensfinale - de eer om het toernooi te mogen openen tegen de Egyptische Nouran Gohar, de nummer 1 van de wereld. Vijfde reekshoofd Gilis had evenwel weinig in de pap te brokken. De thuisspeelster had maar 22 minuten nodig om met 11-6, 11-0 te zegevieren. Begin juni speelden de twee ook tegen elkaar in een Platinum-finale in Egypte, een primeur voor Gilis. Toen werd het 11-5, 11-7. In de groep van Gilis zitten ook nog Hania El Hammamy (3) en Olivia Fiechter (8). De top 2 van beide groepen stoot door. .