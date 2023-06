Liveblog Europese Spelen: synchroonzwemmers Barral en Ingenito 6e in technische routine

clock 11:25

11 uur 25. België 6e in technische routine artistiek zwemmen. Renaud Barral en Lisa Ingenito hebben de 6e plaats belegd (op 8) in de technische routine voor gemengde duo's. Op de competitiesite in Oswiecim kregen Barral en Ingenito een score van 173.0366 punten achter hun naam. Daarmee scoorden ze 69.3233 punten minder dan de Italianen Giorgio Minisini en Lucrezia Ruggiero, die met 242.3599 de eerste plaats behaalden. De Spanjaarden Dennis Gonzalez Boneu en Emma Garcia Garcia (216.5867) werden tweede, de Britten Ranjuo Tomblin en Beatrice Crass (203.4916) derde. Zaterdag komen Barral en Ingenito nog in actie in de vrije routine. De wedstrijden in Polen gelden ook als EK. Barral en Ingenito schonken België dit voorjaar met brons op de wereldbeker in Canada een allereerste medaille op internationaal niveau in het synchroonzwemmen. Vorig jaar greep het Belgische duo op het EK twee keer nipt naast een medaille, met een vierde en vijfde plaats. .