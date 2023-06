Liveblog Europese Spelen: kajakers Peters/Sikkens 6e in finale, 3x3 Lions verliezen weer van Letland

clock 17:09 17 uur 09. Letland is weer de boeman van de Lions. De 3x3 Belgian Lions hebben hun tweede groepswedstrijd verloren. Regerend olympisch kampioen Letland won met 16-21. Eerder deze maand botsten de Belgen op het WK in de achtste finales ook al op de Letten. Vrijdag (16.35 u) spelen de Belgen hun laatste poulematch tegen Spanje. . Letland is weer de boeman van de Lions De 3x3 Belgian Lions hebben hun tweede groepswedstrijd verloren. Regerend olympisch kampioen Letland won met 16-21. Eerder deze maand botsten de Belgen op het WK in de achtste finales ook al op de Letten. Vrijdag (16.35 u) spelen de Belgen hun laatste poulematch tegen Spanje.



clock 16:40 16 uur 40.

clock 16:09 16 uur 09. Geen succes in gemengd dubbel. François Azzola en Dorien Cuypers zijn uitgeschakeld in de eerste ronde van het gemengd dubbel in de padelcompetitie. De Belgen verloren met 2-1 van de Italianen Marco Cassetta en Giulia Sussarello. De setstanden waren 6-4, 4-6 en 6-2. Ook Helena Wyckaert en Bram Coene, het andere Belgische duo in het gemengd dubbel, verloor donderdag in de eerste ronde.

clock 16:09 16 uur 09. Pech voor de 3x3 Lions. De 3x3 Belgian Lions hebben vanmiddag hun eerste match gewonnen, maar er is ook een domper op de feestvreugde. Caspar Augustijnen haakt af voor de rest van de competitie op de Europese Spelen. Dat is het gevolg van een blessure aan zijn knie die hij opliep tijdens de eerste poule-wedstrijd tegen Slovenië. Verder medisch onderzoek volgt. Team Belgium zal de rest van het toernooi spelen met 3 spelers. Er mag geen vervanger opgeroepen worden.

clock 15:28 15 uur 28. Kajakkers Peters en Sikkens eindigen 6e. Artuur Peters en Bram Sikkens in de A-finale van de K2 500 meter op de 6e plaats geëindigd. In het kajak gelden de Europese Spelen ook als EK. Halverwege lagen Peters en Sikkens op de 5e plaats, in het tweede deel gaven ze nog een plaatsje prijs. De Belgen waren 1"845 trager dan het winnende Oekraïense duo (1'28"928). Op het vorige EK waren Peters en Sikkens 8e geworden.



Op het vorige EK waren Peters en Sikkens 8e geworden.

clock 15:27 15 uur 27. Ik ben heel tevreden, we konden niet beter beginnen. We komen van ver en 6e is ons beste resultaat tot nu toe. Dit geeft enorm veel vertrouwen. Bram Sikkens (K2). Ik ben heel tevreden, we konden niet beter beginnen. We komen van ver en 6e is ons beste resultaat tot nu toe. Dit geeft enorm veel vertrouwen. Bram Sikkens (K2)

clock 15:26 15 uur 26. Dat we nu al meekunnen met de top wil veel zeggen. We komen er steeds dichter bij, stapje voor stapje. Artuur Peters (K2). Dat we nu al meekunnen met de top wil veel zeggen. We komen er steeds dichter bij, stapje voor stapje. Artuur Peters (K2)

clock 15:25 15 uur 25. Peters en Sikkens na hun 6e plaats: "Heel tevreden". Peters en Sikkens na hun 6e plaats: "Heel tevreden"

clock 14:45 14 uur 45. Donkor loodst Belgian Lions naar eerste zege. De 3x3 Belgian Lions hebben hun eerste horde op de Europese Spelen vlot genomen. Tegen Slovenië werd het in de eerste groepswedstrijd 21-8. Uitblinker was Dennis Donkor. Die maakte na een vroege Belgische voorsprong (8-4) maar liefst 10 punten op een rij. De grote kloof was geslagen en Donkor maakte het uiteindelijk zelf af met een nieuwe tweepunter: 21-8. Later vandaag staat ook de tweede groepsmatch op het programma, dan nemen de Belgen het op tegen Letland. Morgen sluit België de groepsfase af met een duel tegen Spanje.

clock 12:07 12 uur 07. Lisa Ingenito en Renaud Barral

clock 12:06 12 uur 06. Synhroonzwemmers Barral/Ingenito balen na "klein foutje". Renaud Barral (35) en Lisa Ingenito (24) waren niet helemaal tevreden met hun 6e plek vandaag in de technische routine voor gemengde duo's. "We hoopten toch op iets meer", reageerde Ingenito. "Op het einde hebben we een klein foutje gemaakt, dat kostte ons wellicht 2 plaatsen. Met de nieuwe regels kunnen de posities heel snel wisselen. Het minste foutje wordt bestraft. Maar we zijn toch ook tevreden dat we goed gepresteerd hebben." "We voelden ons goed in het water, dat is echt belangrijk. Het was een degelijke prestatie", vult Barral aan. Synchroonzwemmen is een olympische sport, maar de gemengde duocompetitie staat niet op de kalender van de Spelen. De Belgen, die allebei hun sport combineren met een voltijdse dagtaak, zijn niettemin blij dat ze hun kunsten mogen tonen op de Europese Spelen. "Het is de eerste keer dat de gemengde duocompetitie in het programma wordt opgenomen , misschien maakt het over vijf jaar wel deel uit van de Olympische Spelen", zegt Ingenito. Het duo heeft nu een dag vrij voor de tweede competitie, de vrije routine van zaterdag. "Het is belangrijk om snel de knop om te draaien. Het zijn toch andere routines, andere inspanningen."



"Op het einde hebben we een klein foutje gemaakt, dat kostte ons wellicht 2 plaatsen. Met de nieuwe regels kunnen de posities heel snel wisselen. Het minste foutje wordt bestraft. Maar we zijn toch ook tevreden dat we goed gepresteerd hebben."



"We voelden ons goed in het water, dat is echt belangrijk. Het was een degelijke prestatie", vult Barral aan.



Synchroonzwemmen is een olympische sport, maar de gemengde duocompetitie staat niet op de kalender van de Spelen.



De Belgen, die allebei hun sport combineren met een voltijdse dagtaak, zijn niettemin blij dat ze hun kunsten mogen tonen op de Europese Spelen. "Het is de eerste keer dat de gemengde duocompetitie in het programma wordt opgenomen , misschien maakt het over vijf jaar wel deel uit van de Olympische Spelen", zegt Ingenito.



Het duo heeft nu een dag vrij voor de tweede competitie, de vrije routine van zaterdag. "Het is belangrijk om snel de knop om te draaien. Het zijn toch andere routines, andere inspanningen."

clock 11:25 11 uur 25. België 6e in technische routine artistiek zwemmen. Renaud Barral en Lisa Ingenito hebben de 6e plaats belegd (op 8) in de technische routine voor gemengde duo's. Op de competitiesite in Oswiecim kregen Barral en Ingenito een score van 173.0366 punten achter hun naam. Daarmee scoorden ze 69.3233 punten minder dan de Italianen Giorgio Minisini en Lucrezia Ruggiero, die met 242.3599 de eerste plaats behaalden. De Spanjaarden Dennis Gonzalez Boneu en Emma Garcia Garcia (216.5867) werden tweede, de Britten Ranjuo Tomblin en Beatrice Crass (203.4916) derde. Zaterdag komen Barral en Ingenito nog in actie in de vrije routine. De wedstrijden in Polen gelden ook als EK. Barral en Ingenito schonken België dit voorjaar met brons op de wereldbeker in Canada een allereerste medaille op internationaal niveau in het synchroonzwemmen. Vorig jaar greep het Belgische duo op het EK twee keer nipt naast een medaille, met een vierde en vijfde plaats.



Op de competitiesite in Oswiecim kregen Barral en Ingenito een score van 173.0366 punten achter hun naam. Daarmee scoorden ze 69.3233 punten minder dan de Italianen Giorgio Minisini en Lucrezia Ruggiero, die met 242.3599 de eerste plaats behaalden.



De Spanjaarden Dennis Gonzalez Boneu en Emma Garcia Garcia (216.5867) werden tweede, de Britten Ranjuo Tomblin en Beatrice Crass (203.4916) derde.



Zaterdag komen Barral en Ingenito nog in actie in de vrije routine. De wedstrijden in Polen gelden ook als EK.



Barral en Ingenito schonken België dit voorjaar met brons op de wereldbeker in Canada een allereerste medaille op internationaal niveau in het synchroonzwemmen. Vorig jaar greep het Belgische duo op het EK twee keer nipt naast een medaille, met een vierde en vijfde plaats.