Liveblog Europese Spelen: 3x3 Belgian Lions openen met zege, synchroonzwemmers 6e na "klein foutje"

clock 12:06

12 uur 06. Synhroonzwemmers Barral/Ingenito balen na "klein foutje". Renaud Barral (35) en Lisa Ingenito (24) waren niet helemaal tevreden met hun 6e plek vandaag in de technische routine voor gemengde duo's. "We hoopten toch op iets meer", reageerde Ingenito. "Op het einde hebben we een klein foutje gemaakt, dat kostte ons wellicht 2 plaatsen. Met de nieuwe regels kunnen de posities heel snel wisselen. Het minste foutje wordt bestraft. Maar we zijn toch ook tevreden dat we goed gepresteerd hebben." "We voelden ons goed in het water, dat is echt belangrijk. Het was een degelijke prestatie", vult Barral aan. Synchroonzwemmen is een olympische sport, maar de gemengde duocompetitie staat niet op de kalender van de Spelen. De Belgen, die allebei hun sport combineren met een voltijdse dagtaak, zijn niettemin blij dat ze hun kunsten mogen tonen op de Europese Spelen. "Het is de eerste keer dat de gemengde duocompetitie in het programma wordt opgenomen , misschien maakt het over vijf jaar wel deel uit van de Olympische Spelen", zegt Ingenito. Het duo heeft nu een dag vrij voor de tweede competitie, de vrije routine van zaterdag. "Het is belangrijk om snel de knop om te draaien. Het zijn toch andere routines, andere inspanningen." .