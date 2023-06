Experiment met belofteteams in Challenger Pro League en amateurreeksen "voor onbepaalde duur" verlengd

Vorig jaar werden voor het eerst belofteteams opgenomen in het Belgische prof- en amateurvoetbal. Zo zagen we in de Challenger Pro League Club NXT, de RSCA Futures, Jong Genk en SL16 (de jeugd van Standard) aan het werk.



Dat principe werd doorgetrokken in de amateurreeksen, met onder meer de ploegen van AA Gent, OH Leuven, Charleroi en Antwerp in 1e nationale.



Het systeem botste op heel wat kritiek, maar bij de stemming op de Algemene Vergadering wogen de positieve punten toch door.

"Het eerste seizoen van het project toonde een positieve evolutie", zegt Lorin Parys, CEO van de Pro League. Als argument wordt onder meer gegeven "dat U23-spelers door dit tussenstation meer tijd krijgen om zich te ontwikkelen tot volwaardige profspelers".



"Het heeft onder meer geleid tot een verhoogde doorstroming van jong talent naar de eerste elftallen, waarmee al meteen de sportieve doelstellingen gehaald werden."



De Algemene Vergadering stemde dan ook met een grote meerderheid voor een verlenging van het project "voor onbepaalde duur".