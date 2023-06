Europese Spelen: Mestach en Wyckaert openen padeltoernooi met winst

clock 10:39

10 uur 39. Padelvrouwen openen met winst. De eerste Belgen hebben woensdag de spits afgebeten op de Europese Spelen in het Poolse Krakau-Malopolska. Helena Wyckaert en An-Sophie Mestach hebben zich probleemloos geplaatst voor de 2e ronde van het padeltoernooi. Het Belgische duo, het 5e reekshoofd, haalde het in twee korte sets (6-1 en 6-1) van de Duitse vrouwen Kristina Maria Clement en Corina Scholten. De partij duurde slechts 49 minuten. Later op de dag ontmoeten Dorien Cuypers en Elyne Boeykens nog de Nederlanders Stephanie Weterings en Marcella Koek. Ook de Belgische mannen komen straks nog in actie. .