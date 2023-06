BEKIJK: Het veld van Camp Nou is niet meer

Het voorbije seizoen kon er ondanks de verbouwingen op de achtergrond nog gevoetbald worden, maar dat is vanaf nu onmogelijk. Op 28 mei wonnen Xavi's mannen hun laatste thuismatch tegen Mallorca (3-0), nu is er van een veld geen sprake meer.



Ook een deel van de tribunes moet er nu volop aan geloven.



Barcelona werkt het komende seizoen zijn wedstrijden in het Olympisch Stadion af. Als alles volgens plan verloopt, wordt het nieuwe Camp Nou voor het seizoen 2025-2026 opgeleverd.



In 1957 nam de Catalaanse voetbaltrots zijn intrede in het grootste stadion van Europa. Dat telt momenteel 99.354 plaatsen. Na de verbouwing, die 1,5 miljard euro kost, kunnen 105.000 fans plaatsnemen.



Ook voorzien: een uitschuifbaar dak bedekt met 30.000 m² zonnepanelen, een nieuw hotel, kantoren, een ijsbaan en een nieuw basketbalveld.