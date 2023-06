Volg om 18.30 u de persconferentie met Domenico Tedesco en Jan Vertonghen

clock 14:24

14 uur 24. Uitleg over Thibaut Courtois? Dinsdagavond voetballen de Rode Duivels in Estland, de laatste match van hun seizoen. Vanochtend werd er nog getraind in Tubeke. Leander Dendoncker ontbrak en lijkt geblesseerd te moeten passen, Thibaut Courtois stuurde zijn kat. Om 18.30 u Belgische tijd is er in de Estse hoofdstad Tallinn een persconferentie met bondscoach Domenico Tedesco en Jan Vertonghen. Daar zal meer uitleg gegeven worden rond de situatie van de keeper. De aanwezigheid van Vertonghen op de persbabbel lijkt erop te duiden dat de verdediger wel opnieuw speelklaar is. Hij stond maandag ook gewoon op het trainingsveld. .