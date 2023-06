Thierry Neuville opnieuw op pad in Safari Rally na opgave, Ogier blijft leider na ochtendproeven

12 uur 42. Neuville hervat wedstrijd, Ogier blijft leider na ochtendproeven. Na zijn opgave vrijdag kwam Thierry Neuville vandaag in de zevende manche van het Wereldkampioenschap opnieuw aan de start. De Hyundai-coureur slaagde erin zijn auto op tijd te herstellen en finishte 7e, 6e en 8e in de ochtendproeven. De Fransman Sébastien Ogier (Toyota) blijft aan de leiding van het klassement. Ogier, die 22"8 voor lag op de Fin Kalle Rovanperä en 43"5 op de Brit Elfyn Evans, beiden in Toyota-auto's, wist zijn voorsprong te verdedigen tijdens de drie ochtendritten. Hij heeft nu 22"1 voorsprong op Rovanperä, terwijl de Finse Esapekka Lappi (Hyundai) met 1:18"4 op de derde plaats staat, voor Evans. Neuville staat momenteel op een teleurstellende 14e plek. .

"Ik ben erg teleurgesteld", zegt Thierry Neuville na zijn opgave. "Deze opgave is niet goed voor het gevecht dat we hier leverden en mijn positie in het wereldkampioenschap."

"Ik ben erg teleurgesteld", zegt Thierry Neuville na zijn opgave. "Deze opgave is niet goed voor het gevecht dat we hier leverden en mijn positie in het wereldkampioenschap.". 17 uur 04.

clock 14:50

14 uur 50. Tänak is eerste leider, Neuville begint met 4e chrono. Ott Tänak (Ford) heeft de Safari Rally geopend met de snelste tijd in de superspecial. De Est ging een tiende harder dan Sébastien Ogier (Toyota). Wereldkampioen Kalle Rovanperä (Toyota) noteerde de derde tijd en was daarbij 2"4 trager dan Tänak. Thierry Neuville (Hyundai) volgt als vierde op 2"7. In de openingsetappe gingen de deelnemers per twee van start, op een onverhard parcours van 4,84 km. Neuville moest zijn meerdere erkennen in Rovanperä. De Belgische rallyrijder ging in een bocht wat wijd, waardoor hij tijd verloor. .