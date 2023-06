Thierry Neuville opent Safari Rally in Kenia met 4e chrono

clock 14:50

14 uur 50. Tänak is eerste leider, Neuville begint met 4e chrono. Ott Tänak (Ford) heeft de Safari Rally geopend met de snelste tijd in de superspecial. De Est ging een tiende harder dan Sébastien Ogier (Toyota). Wereldkampioen Kalle Rovanperä (Toyota) noteerde de derde tijd en was daarbij 2"4 trager dan Tänak. Thierry Neuville (Hyundai) volgt als vierde op 2"7. In de openingsetappe gingen de deelnemers per twee van start, op een onverhard parcours van 4,84 km. Neuville moest zijn meerdere erkennen in Rovanperä. De Belgische rallyrijder ging in een bocht wat wijd, waardoor hij tijd verloor. .