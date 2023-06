BEKIJK: Thibaut Courtois (met vertraging) gevierd voor 100e cap

De nationale nummer een haalde die honderdste cap al tijdens het WK in Qatar en zit zaterdagavond aan nummer 102.

De doelman van Real Madrid werd eerder deze week ook al opgenomen in de Walk of Fame van het Belgische voetbal, voor de deur van het bondsgebouw in Tubeke. In tegenstelling tot zijn ploegmaats werden niet zijn voeten, maar zijn handen in een bronzen plak gegoten.

"De Rode Duivels mogen vertegenwoordigen en honderd caps halen, is een droom die is uitgekomen", liet Courtois toen weten.

Tijdens de rust wordt ook Eden Hazard gevierd na zijn afscheid voor de Rode Duivels.