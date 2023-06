Even schrikken: Tsjechisch talent reed met bebloed gezicht tijdrit in Ronde van België

Een donkerrode snoet en bloedspatten op zijn armen en handen. Het was een luguber beeld, hoe de 21-jarige Tsjech Mathias Vacek in Beveren finishte na zijn tijdrit.

Maar Vacek, de leider in het jongerenklassement, was niet gevallen en was onderweg ook niet in aanraking gekomen met een boelzoeker. De echte reden voor het bloederige tafereel was een pak onschuldiger.

"Ik had een bloedneus", lacht Vacek in een reactie aan onze redactie. "Ik voel me goed, maar wellicht ging het warme weer me niet goed af vandaag."

Bebloede snoet of niet, Vacek finishte ondanks het ongemak nog knap als 14de. Daarmee verdedigde hij zijn gele jongerentrui met verve.

Na de race mocht Vacek dan ook nog op het podium verschijnen - met fris gewassen gezicht weliswaar.