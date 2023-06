Aftellen naar zaterdag: stel nu je ploeg samen voor Sporza Tourmanager

Kopman

Zaterdag begint de grootste wielerwedstrijd ter wereld én het leukste wielerspel ter wereld. Staat jouw ploeg al op punt? De kenners in Kopman helpen je bij het doorhakken van de laatste knopen. Of ze brengen je opnieuw totaal in verwarring. Want is Wout van Aert wel een zekerheidje? En heb je zelfs wel sprinters nodig? Oh ja, er is ook een nieuw - eerder gek dan geniaal - masterplan.