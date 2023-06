Zwitserse renner Gino Mäder gereanimeerd na zware val in afdaling van Albulapas

Remco Evenepoel had liever gezien dat de finish op de top van de Albulapas had gelegen en niet 10 km verderop in La Punt na een gevaarlijke afdalingen met snelheden tot 100 km/u.



Mäder en Sheffield crashten op dezelfde plaats. De Zwitser van Team Bahrein is er erg aan toe. Hij moest 20 minuten verzorgd worden, de jonge Amerikaan van INEOS kwam er beter vanaf, maar was in shock.



Mäders team tweette voorlopig alleen over een zware crash en dat ze met meer nieuws zouden volgen. Collega-renners bidden voor Mäder: "Al mijn steun en gedachten gaan uit naar Gino Mader!", tweet Lilian Calmejane.