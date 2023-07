Oefenmatchen JPL: zeges voor Union, Kortrijk en Eupen, Cercle en Standard onderuit

Charleroi heeft Rayo Vallecano, de nummer 11 van de Primera Division vorig seizoen, in bedwang kunnen houden. De Spanjaarden kwamen nochtans snel op voorsprong, maar een penalty van Ilaimaharitra zorgde opnieuw voor evenwicht in de stand, een score die tot het laatste fluitsignaal bleef staan. Startopstelling Charleroi: Koffi, Knezevic, Andreou, Boukamir, Zorgane, Heymans, Ilaimaharitra, Rogelj, Mbenza, Stulic, Ntelo

Westerlo kan met een laatste oefenzege onder de gordel naar de start van de competitie toeleven. Willem II had na 20 minuten al 2 goals geslikt, van Erdon Daci en Mathias Fixelles. De Tilburgers groeiden nadien wel in de match en konden in de 2e helft toch een verdiende tegengoal maken.

clock 14:22

14 uur 22. Standard verliest zwaar van Franse derdeklasser. Daags na de fandag en het 1-1 gelijkspel tegen Hertha Berlijn heeft Standard, met een volkomen nieuwe ploeg, een 1-4 nederlaag geleden in een vriendschappelijke match tegen Red Star FC, dat in de Franse derde afdeling aantreedt. Cheikh Ndoye verschalkte in de 12e minuut Henkinet met het hoofd voor de 0-1. Op het halfuur verdubbelde Red Star de voorsprong. Minder dan vijf minuten later verzuimde Brahim Ghalidi om de Rouches vanaf de strafschopstip opnieuw in de match te brengen. Met zijn tweede goal van de namiddag zorgde Ndoye voor de 0-3. Ivann Botella, ex-RWDM, lukte een vierde treffer voor de Parijzenaars. In het slot zorgde Léandre Kuavita, een jonge speler van SL16 FC, voor de eerredder. .