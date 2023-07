Oefenmatchen JPL: STVV legt Lierse K. over de knie, KAA Gent in halfuur klaar met Zulte Waregem

clock 21:48 21 uur 48. KAA Gent in halfuur klaar met Zulte Waregem. Samoise (2x), Fofana en Cuypers. Al na 32 minuten vond KAA Gent het welletjes tegen Zulte Waregem en draaide het de doelpuntenkraan dicht. Gano had Essevee dan wel vroeg op voorsprong gebracht, bij rust was de oefenpot gespeeld. Lopez milderde nog diep in de wedstrijd, eindstand: 4-2. . KAA Gent in halfuur klaar met Zulte Waregem Samoise (2x), Fofana en Cuypers. Al na 32 minuten vond KAA Gent het welletjes tegen Zulte Waregem en draaide het de doelpuntenkraan dicht. Gano had Essevee dan wel vroeg op voorsprong gebracht, bij rust was de oefenpot gespeeld. Lopez milderde nog diep in de wedstrijd, eindstand: 4-2.

clock 21:48 21 uur 48.

clock 20:16 STVV wint van tweeklasser Lierse K. Ito scoorde twee goals, Fillipov legde de eindscore vast vanaf de stap. 20 uur 16. STVV wint van tweeklasser Lierse K. Ito scoorde twee goals, Fillipov legde de eindscore vast vanaf de stap.

clock 20:11 20 uur 11. Will Still wint van Charleroi. Charleroi heeft zijn oefenpot tegen Stade Reims verloren met 1-3. Op slag van rust scoorden Diakite en Munetsi voor Reims. Na 70 minuten werd het zelfs 0-3. Wedstrijd gespeeld, het doelpunt van Charleroi was een schamele eerredder. . Will Still wint van Charleroi Charleroi heeft zijn oefenpot tegen Stade Reims verloren met 1-3. Op slag van rust scoorden Diakite en Munetsi voor Reims. Na 70 minuten werd het zelfs 0-3. Wedstrijd gespeeld, het doelpunt van Charleroi was een schamele eerredder.

clock 20:09 20 uur 09.

clock 19:10 OH Leuven is momenteel op stage bij zusterclub Leicester. De ideale gelegenheid voor een onderlinge oefenpot. OHL wist twee keer te scoren via Banzuzi en Nsingi, maar Leicester trok de wedstrijd van ruim 3 keer 45 minuten naar zich toe met 4-2. 19 uur 10. OH Leuven is momenteel op stage bij zusterclub Leicester. De ideale gelegenheid voor een onderlinge oefenpot. OHL wist twee keer te scoren via Banzuzi en Nsingi, maar Leicester trok de wedstrijd van ruim 3 keer 45 minuten naar zich toe met 4-2.

clock 19-07-2023 19-07-2023.

clock 18:17 18 uur 17. Westerlo legt Griekse PAOK over de knie. Na de 2-0-zege tegen Heerenveen heeft Westerlo nu ook de maat genomen van het Griekse PAOK Saloniki. De Kemphanen kwamen wel snel op achterstand, maar via Matsuo en Yow zette de ploeg van Jonas De Roeck de scheve situatie helemaal recht. Thomas zorgde wel nog voor de gelijkmaker bij de Grieken, maar uiteindelijk was het Daci die de zege over de streep trok voor Westerlo. . Westerlo legt Griekse PAOK over de knie Na de 2-0-zege tegen Heerenveen heeft Westerlo nu ook de maat genomen van het Griekse PAOK Saloniki. De Kemphanen kwamen wel snel op achterstand, maar via Matsuo en Yow zette de ploeg van Jonas De Roeck de scheve situatie helemaal recht. Thomas zorgde wel nog voor de gelijkmaker bij de Grieken, maar uiteindelijk was het Daci die de zege over de streep trok voor Westerlo.

clock 15:07 15 uur 07.

clock 15:06 15 uur 06. Eindelijk zege voor Antwerp. Antwerp heeft zijn stage in Oostenrijk afgesloten met een krappe 1-0 zege tegen Hertha Berlin, dat zaterdag nog won van RWDM. Het was voor de landskampioen tevens de laatste wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Antwerp boekte in de voorbereiding tot zondag nog geen enkele zege. Om toch winnend af te sluiten stuurde trainer Mark Van Bommel een sterk elftal, met verschillende basisspelers uit het kampioenenjaar, het veld op. Uiteindelijk vond Antwerp slechts in de tweede helft een gaatje in de Berlijnse verdediging. Invaller Michel-Ange Balikwisha werkte in minuut 53 een rebound aan de tweede paal in doel. Antwerp opent de competitie op 30 juli in eigen huis tegen Cercle Brugge. Komende zondag, 23 juli, staat natuurlijk eerst de Supercup tegen KV Mechelen op het programma voor Antwerp. . Eindelijk zege voor Antwerp Antwerp heeft zijn stage in Oostenrijk afgesloten met een krappe 1-0 zege tegen Hertha Berlin, dat zaterdag nog won van RWDM. Het was voor de landskampioen tevens de laatste wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Antwerp boekte in de voorbereiding tot zondag nog geen enkele zege. Om toch winnend af te sluiten stuurde trainer Mark Van Bommel een sterk elftal, met verschillende basisspelers uit het kampioenenjaar, het veld op. Uiteindelijk vond Antwerp slechts in de tweede helft een gaatje in de Berlijnse verdediging. Invaller Michel-Ange Balikwisha werkte in minuut 53 een rebound aan de tweede paal in doel. Antwerp opent de competitie op 30 juli in eigen huis tegen Cercle Brugge. Komende zondag, 23 juli, staat natuurlijk eerst de Supercup tegen KV Mechelen op het programma voor Antwerp.



clock 15:05 Een beschrijving van de goal van Balikwisha. 15 uur 05. Een beschrijving van de goal van Balikwisha

clock 16-07-2023 16-07-2023.

clock 21:13 Zinho Vanheusden voelt zich klaar. 21 uur 13. Zinho Vanheusden voelt zich klaar

clock 21:12 21 uur 12. Standard rondt trainingskamp af met zege. Standard heeft zijn trainingskamp afgesloten met een overwinning in de oefenmatch tegen Fortuna Sittard. Het kersverse trainersduo Carl Hoefkens/Yaya Touré zag dat Standard lang zijn tanden stukbeet op de Nederlandse tegenstander. Maar net voor het uur bezorgde Aron Dønnum zijn ploeg de zege met de enige treffer van de partij. Hoefkens is nog op zoek naar de beste opstelling voor zijn team. In de tweede helft voerde de nieuwbakken coach negen wissels door. Standard komt op 30 juli uit tegen STVV op de openingsspeeldag van het nieuwe voetbalseizoen. . Standard rondt trainingskamp af met zege Standard heeft zijn trainingskamp afgesloten met een overwinning in de oefenmatch tegen Fortuna Sittard. Het kersverse trainersduo Carl Hoefkens/Yaya Touré zag dat Standard lang zijn tanden stukbeet op de Nederlandse tegenstander. Maar net voor het uur bezorgde Aron Dønnum zijn ploeg de zege met de enige treffer van de partij. Hoefkens is nog op zoek naar de beste opstelling voor zijn team. In de tweede helft voerde de nieuwbakken coach negen wissels door. Standard komt op 30 juli uit tegen STVV op de openingsspeeldag van het nieuwe voetbalseizoen.





clock 21:11 21 uur 11.

clock 19:47 19 uur 47.

clock 19:46 19 uur 46. Cercle troeft Monaco af. Cercle Brugge heeft de galamatch tegen Monaco gewonnen met 3-0. Aanvoerder Thibo Somers trapte de vereniging knap op voorsprong vroeg in de match en verdubbelde de score na de pauze. Na een knappe individuele actie zette Gboho de kers op de taart voor Cercle Brugge, dat vertrouwen heeft getankt met deze overwinning. Tegen toch de nummer 6 van de Ligue 1 van vorig seizoen controleerde Cercle de volledige wedstrijd. . Cercle troeft Monaco af Cercle Brugge heeft de galamatch tegen Monaco gewonnen met 3-0. Aanvoerder Thibo Somers trapte de vereniging knap op voorsprong vroeg in de match en verdubbelde de score na de pauze. Na een knappe individuele actie zette Gboho de kers op de taart voor Cercle Brugge, dat vertrouwen heeft getankt met deze overwinning. Tegen toch de nummer 6 van de Ligue 1 van vorig seizoen controleerde Cercle de volledige wedstrijd.

clock 19:45 19 uur 45.

clock 19:41 19 uur 41.

clock 19:41 19 uur 41. RWDM moet zijn meerdere erkennen in Hertha Berlijn: 2-1.