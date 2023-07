Oefenmatchen JPL: PEC gaat in 2e helft op en over Westerlo, STVV boekt wél succes in Nederland

clock 22:31 PEC Zwolle was in de tweede helft een maatje te sterk voor Westerlo. 22 uur 31. PEC Zwolle was in de tweede helft een maatje te sterk voor Westerlo.

clock 22:29 22 uur 29. PEC Zwolle - Westerlo: 3-1. 50’ Yow 0-1 56’ Van der Haar 1-1 62’ Görlich 2-1 88’ Vellios 3-1 . PEC Zwolle - Westerlo: 3-1 50’ Yow 0-1 56’ Van der Haar 1-1 62’ Görlich 2-1 88’ Vellios 3-1

clock 22:27 STVV won zijn zevende oefenwedstrijd op overtuigende wijze tegen het Nederlandse Top Oss . 22 uur 27. STVV won zijn zevende oefenwedstrijd op overtuigende wijze tegen het Nederlandse Top Oss .

clock 13:35 Bekijk de goal van Boniface. 13 uur 35. Bekijk de goal van Boniface

Boniface zorgt voor 1-1-draw van Union bij Monaco. Union Sint-Gillis heeft zijn tweede oefenmatch afgewerkt: na de 0-9 dinsdag op het veld van amateurclub Nijlen volgde vandaag een meer illustere omgeving: het trainingscentrum van Monaco. En Union deed het niet onaardig tegen de club uit het prinsdom, die eind vorig seizoen afscheid nam van coach Philippe Clement. De Oostenrijker Adi Hütter is de nieuwe man. Victor Boniface zorgde net voor de rust voor de 0-1, 20 minuten voor het einde maakte Gelson Martins gelijk. Huygevelde trapte na 20 minuten op de paal voor Union. Het was de eerste match waarin Alexander Blessin de honneurs waarnam. De Duitser is de opvolger van coach Karel Geraerts.



En Union deed het niet onaardig tegen de club uit het prinsdom, die eind vorig seizoen afscheid nam van coach Philippe Clement. De Oostenrijker Adi Hütter is de nieuwe man.



Victor Boniface zorgde net voor de rust voor de 0-1, 20 minuten voor het einde maakte Gelson Martins gelijk. Huygevelde trapte na 20 minuten op de paal voor Union.



Het was de eerste match waarin Alexander Blessin de honneurs waarnam. De Duitser is de opvolger van coach Karel Geraerts.

Nieuwkomer Lauberbach maakt er 2 voor KV. KV Mechelen heeft z'n derde oefenwedstrijd met een zege afgesloten. In een partij achter gesloten deuren won het vanmiddag met 3-0 van SK Beveren. Aanvoerder Rob Schoofs opende de score, daarna legde nieuwkomer Lion Lauberbach de bal twee keer binnen. Eerst kopte de Duitser raak, daarna omspeelde hij de doelman van Beveren. Over twee weken speelt KV Mechelen de Supercup tegen landskampioen en bekerwinnaar Antwerp.



Aanvoerder Rob Schoofs opende de score, daarna legde nieuwkomer Lion Lauberbach de bal twee keer binnen. Eerst kopte de Duitser raak, daarna omspeelde hij de doelman van Beveren.



Over twee weken speelt KV Mechelen de Supercup tegen landskampioen en bekerwinnaar Antwerp.



clock 19:10 19 uur 10. Goals SK Beveren - KV Mechelen 0-3. Goals SK Beveren - KV Mechelen 0-3

Kortrijk en Waalwijk komen niet tot scoren. KV Kortrijk en Waalwijk zijn in hun oefenduel niet tot scoren kunnen komen. Geen winst dus voor kersvers coach Edward Still. Opstelling KVK: Vandenberghe, Mehssatou (60′ Matanda), Atemona (75′ Olivier), Silva (60′ Decoene), De Neve (60′ Haidara), Mbayo (60′ Regali), Montegnies (60′ Mbiakob), Bruno (60′ Verbauwheede), Kadri (60′ Hurtevent), Messaoudi, Avenatti (60′ Challouk)

Opstelling KVK: Vandenberghe, Mehssatou (60′ Matanda), Atemona (75′ Olivier), Silva (60′ Decoene), De Neve (60′ Haidara), Mbayo (60′ Regali), Montegnies (60′ Mbiakob), Bruno (60′ Verbauwheede), Kadri (60′ Hurtevent), Messaoudi, Avenatti (60′ Challouk)

Antwerp verliest twee keer van AEK Athene. Antwerp werkte vanmiddag twee wedstrijden van één uur af tegen Grieks landkampioen AEK Athene. De eerste partij leek lang op een scoreloos gelijkspel uit te draaien, maar in het slot klommen de Grieken op voorsprong dankzij een doelpunt van de Nederlander Van Weert. In de tweede partij moesten de Antwerpenaren opnieuw het onderspit delven. AEK scoorde twee keer. Opstelling Antwerp eerste 60 ': J. Butez – J. Bataille – T. Alderweireld (c) – R. De Laet (31' S. Vines) – G. Avila – A. Yusuf – C. Scott – J. Ondrejka – A. Muja – G. Kerk – V. Janssen Opstelling Antwerp tweede 60 ': S. Lammens – M. Davis – Z. Van den Bosch (c) – N. Wyns (31' A. Soussi) – S. Vines (16' S. Elmazhad) – G. Mbuyi-Mbayo (50' D. Vanhees) – A. Verstraeten – M. Horemans – V. Udoh – G. Degallaix – A. Amal (41' L. Krasniqi)

In de tweede partij moesten de Antwerpenaren opnieuw het onderspit delven. AEK scoorde twee keer.

Opstelling Antwerp eerste 60’: J. Butez – J. Bataille – T. Alderweireld (c) – R. De Laet (31’ S. Vines) – G. Avila – A. Yusuf – C. Scott – J. Ondrejka – A. Muja – G. Kerk – V. Janssen

Opstelling Antwerp tweede 60’: S. Lammens – M. Davis – Z. Van den Bosch (c) – N. Wyns (31’ A. Soussi) – S. Vines (16’ S. Elmazhad) – G. Mbuyi-Mbayo (50’ D. Vanhees) – A. Verstraeten – M. Horemans – V. Udoh – G. Degallaix – A. Amal (41’ L. Krasniqi)

STVV wint op bezoek bij PSV. STVV heeft op bezoek bij PSV een mooie oefenzege geboekt. De Limburgers klommen op voorsprong na een doelpunt van Bocat. Na de rust klom PSV langszij dankzij een doelpunt van El Ghazi, maar diep in het slot trok Sint-Truiden toch het laken naar zich toe dankzij een doelpunt van Nhali.

Na de rust klom PSV langszij dankzij een doelpunt van El Ghazi, maar diep in het slot trok Sint-Truiden toch het laken naar zich toe dankzij een doelpunt van Nhali.

Charleroi beleeft een lastige middag in Eupen. Charleroi is zaterdagmiddag stevig verloren op bezoek bij Eupen. De ploeg van Mazzu kreeg vier doelpunten om de oren. Doelpunten waren er van Davidson, Ndri, Nuhu en Youndje. Opstelling Charleroi: Delavallée, Knezevic, Marcq, Bager, Rogelj, Mbenza, Zorgane, Morioka, Dabbagh, Stulic en Badji.



Opstelling Charleroi: Delavallée, Knezevic, Marcq, Bager, Rogelj, Mbenza, Zorgane, Morioka, Dabbagh, Stulic en Badji.

Gent verliest in het slot van Lokomotiv Zagreb. In het Nederlandse Zeeland heeft KAA Gent zijn oefenwedstrijd tegen de Kroaten van Lokomotiv Zagreb verloren. De score werd na 19 minuten geopend door kersverse aanwinst Watanabe. Vlak voor rust maakten de Kroaten gelijk via een strafschop. Diep in de extra tijd konden de mannen van Lokomotiv Zagreb nog eens scoren. In de 93e minuut werd de 1-2 eindscore vastgelegd. Opstelling Gent: Roef, Watanabe, Hong, Okumu, Cuypers, Fofana, De Sart, Samoise, Kums, Nurio, Orban

De score werd na 19 minuten geopend door kersverse aanwinst Watanabe. Vlak voor rust maakten de Kroaten gelijk via een strafschop.

Diep in de extra tijd konden de mannen van Lokomotiv Zagreb nog eens scoren. In de 93e minuut werd de 1-2 eindscore vastgelegd.

Opstelling Gent: Roef, Watanabe, Hong, Okumu, Cuypers, Fofana, De Sart, Samoise, Kums, Nurio, Orban