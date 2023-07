Oefenmatchen JPL: Orban treft twee keer raak bij Gent, Eupen wint van Marseille

clock 15:01 15 uur 01. Union wint van Valenciennes. Union heeft een zuinige overwinning geboekt tegen het Franse Valenciennes. De ploeg uit de Franse tweede klasse ging onderuit dankzij een doelpunt van Elton Kabangu. De 25-jarige Belg, met een verleden bij Willem II is een nieuwe aanwinst van de Brusselse ploeg. . Union wint van Valenciennes Union heeft een zuinige overwinning geboekt tegen het Franse Valenciennes. De ploeg uit de Franse tweede klasse ging onderuit dankzij een doelpunt van Elton Kabangu. De 25-jarige Belg, met een verleden bij Willem II is een nieuwe aanwinst van de Brusselse ploeg.

Standard verliest zwaar van Franse derdeklasser. Daags na de fandag en het 1-1 gelijkspel tegen Hertha Berlijn heeft Standard, met een volkomen nieuwe ploeg, een 1-4 nederlaag geleden in een vriendschappelijke match tegen Red Star FC, dat in de Franse derde afdeling aantreedt. Cheikh Ndoye verschalkte in de 12e minuut Henkinet met het hoofd voor de 0-1. Op het halfuur verdubbelde Red Star de voorsprong. Minder dan vijf minuten later verzuimde Brahim Ghalidi om de Rouches vanaf de strafschopstip opnieuw in de match te brengen. Met zijn tweede goal van de namiddag zorgde Ndoye voor de 0-3. Ivann Botella, ex-RWDM, lukte een vierde treffer voor de Parijzenaars. In het slot zorgde Léandre Kuavita, een jonge speler van SL16 FC, voor de eerredder.



Cercle verliest zwaar van Rijsel. Cercle Brugge is vanmiddag zwaar de boot ingegaan tegen Rijsel. De Franse ploeg kon maar liefst zeven keer scoren. 4 van de treffers kwamen van oude bekende Jonathan David, die een aantal jaren geleden nog voor KAA Gent speelde. Na minder dan een halfuur stond het al 3-0 voor de Fransen. Denkey kon nog temperen met twee doelpunten, maar na de rust bleef Rijsel de betere ploeg en kon het de score nog uitdiepen.

Eupen wint van Olympique Marseille. KAS Eupen heeft in Duitsland geoefend tegen Olympique Marseille. De ploeg uit de Oostkantons had het niet makkelijk tegen de Fransen, met onder meer Guendouzi tussen de lijnen, maar kon wel winnen. De enige treffer van de wedstrijd viel na de rust en komt op naam van Brandon Baiye.

clock 22-07-2023 22-07-2023.

Draw voor Standard tegen Hertha Berlijn. Wat Antwerp kon, is Standard niet gelukt. De landskampioen won van Hertha Berlijn, de Luikenaars sleepten in het slot een gelijkspel uit de brand. Kempf opende de score voor Berlijn vlak voor het uur. Dragus maakte de 1-1 nadat hij tien minuten eerder het veld betrad.

Dennis Eckert bezorgt Union zege. Union heeft met het kleinste verschil gewonnen van KV Oostende. De Brusselaars scoorden op het halfuur de enige goal van de partij. Dennis Eckert nam die voor zijn rekening.

Orban bezorgt KAA Gent draw met 2 goals. KAA Gent heeft zijn laatste oefenduel voor de competitiestart van volgende week met 2-2 afgesloten. Tegen de Zuid-Afrikaanse kampioen Mamelodi Sundowns maakte Gift Orban een dubbele achterstand goed. Al na 4 minuten opende Ribeiro de score, een kwartier later verdubbelde Coetzee. Net voor het half uur en net na de rust vlakte de Nigeriaanse sensatie van vorig seizoen het verlies uit met 2 treffers.



Normaal was Sjachtar Donetsk de tegenstander vanmiddag, maar dat ging uiteindelijk niet door. Mamelodi viel lastminute in.



Orban, die vorige week 21 jaar werd, toont dat hij klaar is voor de competitie. Openen doet het op zondag 30 juli thuis tegen Kortrijk.

clock 21-07-2023 21-07-2023.

KRC Genk speelt gelijk tegen Sporting. Een goaltje elk, zowel voor Genk als Sporting een goede deal. De ploeg uit Portugal opende vroeg de score. Trincao (ex-Barcelona) zorgde voor de vroege vreugde. Die smoorde Fadera in de kiem halfweg de eerste helft. Daarna werd niet meer gescoord.

KAA Gent in halfuur klaar met Zulte Waregem. Samoise (2x), Fofana en Cuypers. Al na 32 minuten vond KAA Gent het welletjes tegen Zulte Waregem en draaide het de doelpuntenkraan dicht. Gano had Essevee dan wel vroeg op voorsprong gebracht, bij rust was de oefenpot gespeeld. Lopez milderde nog diep in de wedstrijd, eindstand: 4-2.

