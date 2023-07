Oefenmatchen JPL: Balikwisha bezorgt kampioen Antwerp eindelijk een oefenzege, Westerlo neemt de maat van PAOK

clock 18:17 18 uur 17. Westerlo legt Griekse PAOK over de knie. Na de 2-0-zege tegen Heerenveen heeft Westerlo nu ook de maat genomen van het Griekse PAOK Saloniki. De Kemphanen kwamen wel snel op achterstand, maar via Matsuo en Yow zette de ploeg van Jonas De Roeck de scheve situatie helemaal recht. Thomas zorgde wel nog voor de gelijkmaker bij de Grieken, maar uiteindelijk was het Daci die de zege over de streep trok voor Westerlo. . Westerlo legt Griekse PAOK over de knie Na de 2-0-zege tegen Heerenveen heeft Westerlo nu ook de maat genomen van het Griekse PAOK Saloniki. De Kemphanen kwamen wel snel op achterstand, maar via Matsuo en Yow zette de ploeg van Jonas De Roeck de scheve situatie helemaal recht. Thomas zorgde wel nog voor de gelijkmaker bij de Grieken, maar uiteindelijk was het Daci die de zege over de streep trok voor Westerlo.

15:06 15 uur 06. Eindelijk zege voor Antwerp. Antwerp heeft zijn stage in Oostenrijk afgesloten met een krappe 1-0 zege tegen Hertha Berlin, dat zaterdag nog won van RWDM. Het was voor de landskampioen tevens de laatste wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Antwerp boekte in de voorbereiding tot zondag nog geen enkele zege. Om toch winnend af te sluiten stuurde trainer Mark Van Bommel een sterk elftal, met verschillende basisspelers uit het kampioenenjaar, het veld op. Uiteindelijk vond Antwerp slechts in de tweede helft een gaatje in de Berlijnse verdediging. Invaller Michel-Ange Balikwisha werkte in minuut 53 een rebound aan de tweede paal in doel. Antwerp opent de competitie op 30 juli in eigen huis tegen Cercle Brugge. Komende zondag, 23 juli, staat natuurlijk eerst de Supercup tegen KV Mechelen op het programma voor Antwerp.



clock 15:05 Een beschrijving van de goal van Balikwisha. 15 uur 05. Een beschrijving van de goal van Balikwisha

clock 21:13 Zinho Vanheusden voelt zich klaar. 21 uur 13. Zinho Vanheusden voelt zich klaar

21:12 21 uur 12. Standard rondt trainingskamp af met zege. Standard heeft zijn trainingskamp afgesloten met een overwinning in de oefenmatch tegen Fortuna Sittard. Het kersverse trainersduo Carl Hoefkens/Yaya Touré zag dat Standard lang zijn tanden stukbeet op de Nederlandse tegenstander. Maar net voor het uur bezorgde Aron Dønnum zijn ploeg de zege met de enige treffer van de partij. Hoefkens is nog op zoek naar de beste opstelling voor zijn team. In de tweede helft voerde de nieuwbakken coach negen wissels door. Standard komt op 30 juli uit tegen STVV op de openingsspeeldag van het nieuwe voetbalseizoen.





19:46 19 uur 46. Cercle troeft Monaco af. Cercle Brugge heeft de galamatch tegen Monaco gewonnen met 3-0. Aanvoerder Thibo Somers trapte de vereniging knap op voorsprong vroeg in de match en verdubbelde de score na de pauze. Na een knappe individuele actie zette Gboho de kers op de taart voor Cercle Brugge, dat vertrouwen heeft getankt met deze overwinning. Tegen toch de nummer 6 van de Ligue 1 van vorig seizoen controleerde Cercle de volledige wedstrijd.

clock 19:41 19 uur 41. RWDM moet zijn meerdere erkennen in Hertha Berlijn: 2-1.

clock 18:26 In een uitgeregende tweede helft moest STVV toch nog een doelpunt slikken tegen het Duitse Wiesbaden: 1-0. 18 uur 26. In een uitgeregende tweede helft moest STVV toch nog een doelpunt slikken tegen het Duitse Wiesbaden: 1-0.

16:22 16 uur 22. Union ongeslagen, Gent wint tegen Volendam. Union blijft ongeslagen. De Brusselaars behaalden zaterdag in hun vierde oefenpot een scoreloos gelijkspel tegen de Nederlandse landskampioen Feyenoord. De partij werd gespeeld in twee keer zestig minuten. Tijdens de rust voerden de Brusselaars op elke positie een wissel door en stuurden ze een nieuw elftal het veld op. Scoren lukte echte geen enkele van de 22 opgestelde spelers. De zopas overgekomen verdediger Kevin Mac Allister maakte zijn eerste minuten voor de club.

AA Gent kreeg met FC Volendam eveneens een Nederlandse eersteklasser tegenover zich. De Gentenaars wisten hun oefenpot wel winnend af te sluiten. De Buffalo's wonnen met 1-2 dankzij doelpunten van Hugo Cuypers (21.) en Andrew Hjulsager (44.). Het is voor de Gentenaren de derde zege in vier oefenwedstrijden. Op zondag 30 juli krijgen ze Kortrijk over de vloer op de openingsspeeldag van het nieuwe voetbalseizoen.



AA Gent kreeg met FC Volendam eveneens een Nederlandse eersteklasser tegenover zich. De Gentenaars wisten hun oefenpot wel winnend af te sluiten. De Buffalo's wonnen met 1-2 dankzij doelpunten van Hugo Cuypers (21.) en Andrew Hjulsager (44.). Het is voor de Gentenaren de derde zege in vier oefenwedstrijden. Op zondag 30 juli krijgen ze Kortrijk over de vloer op de openingsspeeldag van het nieuwe voetbalseizoen.



15:15 15 uur 15. Genk en Zulte Waregem spelen gelijk met 6 goals. Genk speelde een thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem, dat afgelopen seizoen degradeerde naar de Challenger Pro League. De wedstrijd werd opgedeeld in 4 helften van elk 30 minuten. Na 120 minuten stond er 3-3 op het bord. Genk botste in de oefenwedstrijd op een koppig Zulte Waregem. De Limburgse vicekampioen kwam tweemaal op voorsprong, maar zag Essevee telkens weer langszij komen. Na de 2-2 gelijkmaker kwamen de bezoekers zelfs op voorsprong, maar zij zagen de zege door de neus geboord door een Genks doelpunt een kwartier voor affluiten.



Genk botste in de oefenwedstrijd op een koppig Zulte Waregem. De Limburgse vicekampioen kwam tweemaal op voorsprong, maar zag Essevee telkens weer langszij komen. Na de 2-2 gelijkmaker kwamen de bezoekers zelfs op voorsprong, maar zij zagen de zege door de neus geboord door een Genks doelpunt een kwartier voor affluiten.

15:12 15 uur 12. opstellingen en doelpunten Genk. Opstelling 1e helft (2x30'): Penders, McKenzie, Sadick, Fadera, Heynen, Sor, Hrosovsky, Kayembe, Ait el Hadj, Munoz, Paintsil Opstelling 2e helft (2x30'): Leysen, Ouattara, Castro, Trésor, Carstensen, Oyen, Galarza, Kongolo, Preciado, Bonsu Baah, Tolu Doelpunten Genk: 23' Fadera 1-0, 55' 1-1, 56' El Hadj 2-1, 60' 2-2, 69' 2-3, 109' Tolu 3-3



Opstelling 2e helft (2x30'): Leysen, Ouattara, Castro, Trésor, Carstensen, Oyen, Galarza, Kongolo, Preciado, Bonsu Baah, Tolu



Doelpunten Genk: 23' Fadera 1-0, 55' 1-1, 56' El Hadj 2-1, 60' 2-2, 69' 2-3, 109' Tolu 3-3

15:11 15 uur 11. Eupen wint in Reims. Eerder op de dag boekte ook Eupen zijn tweede zege van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg uit de Oostkantons won met 2-3 van het Franse Reims, waar Thomas Foket in de basiself stond. Beide ploegen troffen voor de rust elk een keer raak en leken de wedstrijd met een gelijke stand af te sluiten, tot de wedstrijd in het slot helemaal losbrak. Reims scoorde drie minuten voor affluiten de 2-1, maar moest zich alsnog gewonnen geven na Eupense doelpunten in 87e en 92e minuut. Voor het Reims van coach Will Still was het de eerste oefenpot.



Beide ploegen troffen voor de rust elk een keer raak en leken de wedstrijd met een gelijke stand af te sluiten, tot de wedstrijd in het slot helemaal losbrak. Reims scoorde drie minuten voor affluiten de 2-1, maar moest zich alsnog gewonnen geven na Eupense doelpunten in 87e en 92e minuut.



Voor het Reims van coach Will Still was het de eerste oefenpot.

15:10 15 uur 10. Club maakt achterstand goed, Homma matchwinnaar . Club Brugge heeft zaterdag zijn tweede overwinning onder trainer Ronny Deila geboekt. In hun vierde oefenwedstrijd gingen de Bruggelingen met 1-2 voorbij de Nederlandse eersteklasser Go Ahead Eagles. Blauw-zwart kreeg na 20 minuten de 1-0 binnen en keek lang tegen die achterstand aan. Pas 20 minuten voor affluiten hingen de bordjes weer gelijk dankzij een pegel vanaf de rand van het strafschopgebied van middenvelder Raphael Onyedika. Zeven minuten voor het eind leek spits Roman Jaremtsjoek de Bruggelingen op voorsprong te zetten met een rake kopbal, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Een ogenblik later was het wel raak voor blauw-zwart. De jonge Japanner Shon Homma raapte de bal op aan de middenlijn, liep door tot aan de zestien en knalde de 1-2 vervolgens keurig in doel.



Blauw-zwart kreeg na 20 minuten de 1-0 binnen en keek lang tegen die achterstand aan. Pas 20 minuten voor affluiten hingen de bordjes weer gelijk dankzij een pegel vanaf de rand van het strafschopgebied van middenvelder Raphael Onyedika.



Zeven minuten voor het eind leek spits Roman Jaremtsjoek de Bruggelingen op voorsprong te zetten met een rake kopbal, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Een ogenblik later was het wel raak voor blauw-zwart. De jonge Japanner Shon Homma raapte de bal op aan de middenlijn, liep door tot aan de zestien en knalde de 1-2 vervolgens keurig in doel.