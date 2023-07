Oefenmatchen JPL: Anderlecht slikt 6 (!) goals tegen Sparta Praag, Dolberg beleeft weinig plezier aan debuut

clock 18:45 18 uur 45. Anderlecht slikt 6 (!) goals tegen Sparta Praag. Kasper Dolberg heeft weinig plezier beleefd aan zijn eerste minuten als Anderlecht-spits. De Deen trok voor het eerst een wit-paars shirt aan, maar zag dat zijn ploeg over 3 x 45 minuten een maatje te klein was voor de Tsjechen. Ladislav Krejci was de boeman van Anderlecht met een hattrick in reguliere speeltijd. In het slot van de wedstrijd dikten Pesek, Minchev en Kuchta de score nog aan. Doelman Colin Coosemans maakte een weifelende indruk in zijn kooi. Ook debutant Patris betaalde leergeld. Kopzorgen voor de verdediging van de Belgische recordkampioen met het oog op de competitiestart. Zit de zware trainingsweek hier voor iets tussen? . Anderlecht slikt 6 (!) goals tegen Sparta Praag Kasper Dolberg heeft weinig plezier beleefd aan zijn eerste minuten als Anderlecht-spits. De Deen trok voor het eerst een wit-paars shirt aan, maar zag dat zijn ploeg over 3 x 45 minuten een maatje te klein was voor de Tsjechen.

Ladislav Krejci was de boeman van Anderlecht met een hattrick in reguliere speeltijd. In het slot van de wedstrijd dikten Pesek, Minchev en Kuchta de score nog aan.

Doelman Colin Coosemans maakte een weifelende indruk in zijn kooi. Ook debutant Patris betaalde leergeld. Kopzorgen voor de verdediging van de Belgische recordkampioen met het oog op de competitiestart. Zit de zware trainingsweek hier voor iets tussen?

Union klopt nieuwkomer in Challenger Pro League. Union speelde woensdag twee keer 60 minuten tegen Club Luik, dat volgend jaar uitkomt in de Challenger Pro League. Union won de partij, die gespeeld werd in Overijse, met 4-0. Cameron Puertas opende de score al snel na een geweldige combinatie in de zestienmeter. Nog voor rust verdubbelde Victor Boniface de score voor Union. In het slot krulde Dennis Eckert Ayensa de bal nog heerlijk binnen vanop de rand van de zestien. Ross Sykes zette voor Union de kers op de taart met een kopbal van dichtbij. Union speelt zijn eerste competitiewedstrijd op 28 juli, thuis tegen Anderlecht.



In het slot krulde Dennis Eckert Ayensa de bal nog heerlijk binnen vanop de rand van de zestien. Ross Sykes zette voor Union de kers op de taart met een kopbal van dichtbij. Union speelt zijn eerste competitiewedstrijd op 28 juli, thuis tegen Anderlecht.

Charleroi klopt Lokomotiva Zagreb. Charleroi hebben woensdag gewonnen met 2-1 van Lokomotiva Zagreb. In een flauwe eerste helft konden beide teams niet scoren. Iets na het uur kon Maric de Kroaten op voorsprong brengen. Tien minuten later zorgde Marcq voor de gelijkmaker. In de laatste seconden van de wedstrijd scoorde Stulic het beslissende doelpunt voor Charleroi.



Genk verliest van PAOK Saloniki. Halverwege zijn stage heeft Racing Genk geoefend tegen PAOK Saloniki, de ploeg die AA Gent vorig jaar uitgeschakelde in de 1/8e finales van de Conference League. Genk speelde de twee helften met twee totaal verschillende elftallen. Na 54 minuten stond Genk wel 3-0 achter. Dankzij doelpunten van Sor en Castro konden de spelers van Wouter Vrancken nog milderen tot 3-2.

Club Brugge verliest van Nederlands kampioen Feyenoord, Wellenreuther speelt hoofdrol. Club Brugge is er woensdag niet in geslaagd zijn derde oefenwedstrijd te winnen. In Barendrecht in Nederland, waar blauw-zwart op zomerstage is, was Feyenoord met 2-0 te sterk. Trainers Arne Slot en Ronnie Deila kozen voor competitieve elftallen aan de aftrap. Bij Feyenoord stonden vele spelers in de basis die de Nederlandse titel veroverden afgelopen seizoen. Bij Club stonden onder meer Vanaken, Rits, Odoi, Mechele, Mignolet en Onyedika in de basisploeg. Ook nieuwkomer Thiago startte. Na 35 minuten bracht Danilo de Rotterdammers op voorsprong. Igor Paixao zorgde enkele minuten later nog voor rust voor de verdubbeling van de score: 2-0. Na rust kreeg Club een kans op de aansluitingstreffer vanop elf meter, maar doelman Wellenreuther (ex-Anderlecht) stopte de poging van Sandra. Vlak voor affluiten kreeg Club opnieuw een strafschop, maar ook Vermant kreeg de bal niet voorbij Wellenreuther.

Na 35 minuten bracht Danilo de Rotterdammers op voorsprong. Igor Paixao zorgde enkele minuten later nog voor rust voor de verdubbeling van de score: 2-0.



Na rust kreeg Club een kans op de aansluitingstreffer vanop elf meter, maar doelman Wellenreuther (ex-Anderlecht) stopte de poging van Sandra. Vlak voor affluiten kreeg Club opnieuw een strafschop, maar ook Vermant kreeg de bal niet voorbij Wellenreuther.

OH Leuven zet scheve situatie meer dan recht tegen Beveren: OH Leuven won van tweedeklasser Beveren met 5-1. Beveren kwam op voorsprong in de eerste helft, maar Leuven zorgde voor de rust nog voor een gelijkmaker. Na rust waren de spelers van Marc Brys duidelijk de betere. OHL scoorde nog vier keer en won uiteindelijk overtuigend met 5-1.



Na rust waren de spelers van Marc Brys duidelijk de betere. OHL scoorde nog vier keer en won uiteindelijk overtuigend met 5-1.

Westerlo klopt Heerenveen in match van 120 minuten. Westerlo heeft zijn oefenmatch tegen Heerenveen gewonnen met 0-2. De Belgische en Nederlandse eersteklassers speelden twee helften van 60 minuten tegen elkaar. De conditie bij Westerlo lijkt al goed, want het scoorde in de 85e en 111e minuut.

Standard geeft voorsprong weg in bewogen wedstrijd tegen AZ. Standard heeft vanochtend AZ bekampt op zijn zomerstage in Nederland. Ohio toonde zich klaar voor het nieuwe seizoen met een hattrick in het eerste halfuur. Tussendoor had de Wit AZ in de wedstrijd gehouden. Nog in de eerste helft stopte Bodart een penalty van Karlsson. Standard gaf de wedstrijd in de tweede helft nog volledig uit handen, AZ ging van 1-3 naar 4-3. Stof tot nadenken dus voor de Luikenaars, die vorig weekend al zwaar onderuit gingen tegen RWDM (0-4).

Standard gaf de wedstrijd in de tweede helft nog volledig uit handen, AZ ging van 1-3 naar 4-3. Stof tot nadenken dus voor de Luikenaars, die vorig weekend al zwaar onderuit gingen tegen RWDM (0-4).

PEC Zwolle was in de tweede helft een maatje te sterk voor Westerlo.

PEC Zwolle - Westerlo: 3-1. 50' Yow 0-1 56' Van der Haar 1-1 62' Görlich 2-1 88' Vellios 3-1

STVV won zijn zevende oefenwedstrijd op overtuigende wijze tegen het Nederlandse Top Oss .

