Oefenmatchen eersteklassers: OH Leuven hakt ook Bertem-Leefdal in de pan

KV Kortrijk heeft zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen verloren. Nochtans opende Kortrijk de score met een kopbal van Gueye, maar met een knap afstandsschot maakte Wervik nog voor de rust gelijk. Na de pauze kon een volledig nieuw elftal de zege niet over de streep trekken. Integendeel, na een afgeweken vrije trap scoorde Wervik de 2-1, meteen ook de eindstand. Op 24 juni krijgt KV Kortrijk een herkansing tegen KRC Harelbeke.

19 uur 29. Kortrijk verliest van Wervik. KV Kortrijk heeft zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen verloren. Nochtans opende Kortrijk de score met een kopbal van Gueye, maar met een knap afstandsschot maakte Wervik nog voor de rust gelijk. Na de pauze kon een volledig nieuw elftal de zege niet over de streep trekken. Integendeel, na een afgeweken vrije trap scoorde Wervik de 2-1, meteen ook de eindstand. Op 24 juni krijgt KV Kortrijk een herkansing tegen KRC Harelbeke. .

clock 19:09

19 uur 09. Weinig overschot voor STVV. STVV opende zijn oefencampagne op het veld van Zepperen-Brustem. De doelpunten werden blijkbaar gespaard voor de echte competitie, want met 1-3 viel het in de score wat mager uit. Olivier Dumont en Aboubakary Koita scoorden 2 keer in de eerste 20 minuten, maar daarna viel het stil. Helemaal op het einde legde Ryan Lenoir de eindstand vast. .