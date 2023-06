Oefenmatchen eersteklassers: OH Leuven hakt Kessel-Lo in de pan, 17-jarige Mboko scoort 3x

clock 16:11

16 uur 11. OH Leuven houdt meteen schietoefeningen. OH Leuven heeft als eerste eersteklasser een oefenwedstrijd voor het nieuwe seizoen afgewerkt. De buren van Kessel-Lo 2000 bleken een gewillig slachtoffer, ze slikten maar liefst 12 doepunten. Eindstand: 12-1. De 17-jarige belofte Yohan Mboko was het meest trefzeker, met 3 doelpunten. Ook Holzhauser en Gilis scoorden elk 2 keer. De andere doelpunten kwamen van Maertes, Nsingi, Acquah, Sagrado en een own-goal. Woensdag speelt OHL zijn tweede oefenmatch, tegen Bertem-Leefdal. .