LIVEBLOG oefenmatchen: Emond bezorgt Standard zege, KVK wint duel van promovendus RWDM

clock 19:41 19 uur 41. Kortrijk wint van RWDM, brilscore bij STVV. KV Kortrijk heeft zijn wedstrijd tegen promovendus RWDM winnend afgesloten. Een goal kort voor rust (van Mbayo) en kort na rust zorgden voor een comfortabele voorsprong. Nog voor het uur zette RWDM de 2-1-eindstand op het bord.

clock 18:12 18 uur 12. Emond treft twee keer raak, Vanheusden toeschouwer. Standard heeft zijn oefenpot tegen Olympic Charleroi gewonnen met 3-2. Ohio en twee keer Emond waren de scherpschutters voor de Rouches. Een opvallende toeschouwer was Zinho Vanheusden, die binnenkort zijn contract tekent in Luik.

clock 21:13 21 uur 13. Union maakt indruk op Blessin. Union heeft een vliegende start genomen in zijn voorbereiding. Het maakte amateurploeg Nijlen (amateur 3B) in met 0-9. Gustaf Nilsson was goed bij schot met vier goals, ook Cameron Puertas scoorde twee keer. Kersvers coach Alexander Blessin, die zijn toekomstige spelers al eens kwam bekijken, zag dat het goed was. Op 11 juni speelt Union zijn eerste oefenmatch onder Blessin tegen Nice.

clock 20:23 20 uur 23. Charleroi wint met 5-0 tegen Doornik. Tweedenationaler Doornik wilde graag Charleroi thuis ontvangen, maar gisteren werd de oefenmatch alsnog omgedraaid. De mannen van Felice Mazzu haalden het met 5-0 in hun tweede oefengalop: Morioka, Dabbagh, Marcq en Ntelo (2) zorgden voor de score.



De mannen van Felice Mazzu haalden het met 5-0 in hun tweede oefengalop: Morioka, Dabbagh, Marcq en Ntelo (2) zorgden voor de score.

clock 19:30 19 uur 30. Deila en Club Brugge verliezen 1e partij. Ronny Deila is met een nederlaag begonnen aan zijn trainerscampagne in Brugge. De nummer 4 van vorig seizoen beet in het stof bij buur Zulte Waregem, dat uit eerste klasse degradeerde: 1-0. De enige treffer van de namiddag kwam van de voet van Zulte Waregem-spits Dylan Demuynck. Bij Zulte Waregem kwam Ruud Vormer, icoon van Club Brugge, in actie. De partij vond plaats op The Nest, de thuisbasis van Club NXT in Roeselare.



De enige treffer van de namiddag kwam van de voet van Zulte Waregem-spits Dylan Demuynck.



Bij Zulte Waregem kwam Ruud Vormer, icoon van Club Brugge, in actie. De partij vond plaats op The Nest, de thuisbasis van Club NXT in Roeselare.

clock 19:29 Demuynck viert voor Zulte Waregem. 19 uur 29. Demuynck viert voor Zulte Waregem

clock 19:29 Ruud Vormer bekampt Club Brugge. 19 uur 29. Ruud Vormer bekampt Club Brugge

clock 19:29 19 uur 29. We probeerden vandaag een nieuw systeem uit. Spelers volgen nu een weekje een individueel programma, daarna zetten we alles op alles richting competitiestart. Zulte Waregem-coach D'Hollander. We probeerden vandaag een nieuw systeem uit. Spelers volgen nu een weekje een individueel programma, daarna zetten we alles op alles richting competitiestart. Zulte Waregem-coach D'Hollander

clock 19:28 19 uur 28. KV Mechelen wint 2e keer. KV Mechelen werkte zijn 2e oefenduel af op het veld van tweedenationaler Rupel Boom. Lauberbach, Storm en Malede zorgden voor 0-3.



clock 19:20 19 uur 20. STVV maakt 2 keer achterstand goed tegen Westerlo. STVV had de bal in het begin, maar Westerlo scoorde langs Daci. Fatih Kaya liet op het halfuur de gelijkmaker liggen vanaf de stip, maar maakte dat enkele minuten later goed: 1-1. Westerlo kreeg kort voor de rust ook een penalty: Madsen miste niet. Met twee bijna volledig nieuwe teams kwamen er nog maar weinig kansen, de regen maakte het spel er niet beter op. Een afgeweken schot van Filippov maakte er alsnog een billijk gelijkspel van.



Westerlo kreeg kort voor de rust ook een penalty: Madsen miste niet. Met twee bijna volledig nieuwe teams kwamen er nog maar weinig kansen, de regen maakte het spel er niet beter op.



Een afgeweken schot van Filippov maakte er alsnog een billijk gelijkspel van.

clock 19:15 19 uur 15. Racing Genk opent oefencampagne met winst tegen Tienen. Genk speelde vandaag zijn eerste oefenduel van 2023-2024. Op het veld van Eendracht Termien legde de Belgische vicekampioen KVK Tienen (1e Nationale) met 3-0 over de knie. Wouter Vrancken bracht op het einde van de eerste trainingsweek een mengeling van kern- en beloftespelers aan de aftrap. Het verschil kwam er pas in het laatste derde van de match. De goals kwamen van Yira Sor, Nolan Martens en Luca Oyen. Genk 1e helft: Penders, McKenzie, Fadera, Heynen, Carstensen, Da Costa, Van De Perre, Claes, Bangoura, Manguelle, Touré; Genk 2e helft: Penders, Sadick, Castro, Sor, Kayembe, Ait El Hadj, Oyen, Galarza, Martens, Ndenge Kongolo, Nuozzi.



Wouter Vrancken bracht op het einde van de eerste trainingsweek een mengeling van kern- en beloftespelers aan de aftrap. Het verschil kwam er pas in het laatste derde van de match.



De goals kwamen van Yira Sor, Nolan Martens en Luca Oyen.



Genk 1e helft: Penders, McKenzie, Fadera, Heynen, Carstensen, Da Costa, Van De Perre, Claes, Bangoura, Manguelle, Touré;

Genk 2e helft: Penders, Sadick, Castro, Sor, Kayembe, Ait El Hadj, Oyen, Galarza, Martens, Ndenge Kongolo, Nuozzi.

clock 16:41 16 uur 41. RWDM speelt gelijk tegen Hesperange. RWDM is zaterdag niet verder dan een 3-3 geraakt tegen het Luxemburgse Hesperange. Bij de Brusselaars was spits Mickael Biron de grote man met twee goals. Nieuwkomers Hubert en Dwomoh konden hun eerste minuten maken voor Molenbeek.