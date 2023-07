LIVEBLOG oefenmatchen: Cuypers en Orban goed voor 5 goals voor AA Gent, Anderlecht klopt Zagreb

clock 21:56 21 uur 56. Cuypers en Orban goed bij schot bij AA Gent. Met Hugo Cuypers en Gift Orban lijkt AA Gent twee scherpschutters te hebben voor komend seizoen. Tegen de amateurs van het Zeeuws Elftal waren ze samen goed voor 5 goals: een hattrick voor topschutter Cuypers en 2 doelpunten van Orban. Malick Fofana zette de kroon op het werk met de 1-6. Na de 9-1 in het eerste oefenduel tegen Merelbeke lijkt de doelpuntenmachine van AA Gent dan ook al vlot te draaien. . Cuypers en Orban goed bij schot bij AA Gent Met Hugo Cuypers en Gift Orban lijkt AA Gent twee scherpschutters te hebben voor komend seizoen. Tegen de amateurs van het Zeeuws Elftal waren ze samen goed voor 5 goals: een hattrick voor topschutter Cuypers en 2 doelpunten van Orban.



Malick Fofana zette de kroon op het werk met de 1-6. Na de 9-1 in het eerste oefenduel tegen Merelbeke lijkt de doelpuntenmachine van AA Gent dan ook al vlot te draaien.

clock 21:53 21 uur 53. Cercle verliest tegen Genkse tegenstander. Cercle Brugge heeft een oefenduel met 2-0 verloren van Servette FC. De Brugse ploeg is op dit moment op trainingskamp in Evian, waar de vereniging het in Stade Camille Fournier opnam tegen de ploeg uit Genève. Servette won dankzij een openingstreffer van middenvelder Dereck Kutesa (19', 1-0), die in 2021-2022 uitkwam voor Zulte Waregem, en een doelpunt van David Douline (21'). Later deze maand, op 25 juli, staat de Zwitserse ploeg tegenover Genk in de voorrondes van de Champions League.



Servette won dankzij een openingstreffer van middenvelder Dereck Kutesa (19', 1-0), die in 2021-2022 uitkwam voor Zulte Waregem, en een doelpunt van David Douline (21'). Later deze maand, op 25 juli, staat de Zwitserse ploeg tegenover Genk in de voorrondes van de Champions League.



clock 15:43 15 uur 43. Anderlecht wint tegen Lokomotiv Zagreb ook derde oefenduel. De komst van Kasper Dolberg is nog altijd niet officieel, maar voorlopig heeft Anderlecht de Deense aanvaller niet nodig. Paars-wit won ook zijn derde oefenduel van de voorbereiding. Tegen Lokomotiv Zagreb, de nummer 7 van de Kroatische competitie, haalde Anderlecht het met 3-1. Amadou Diawara (33'), Benito Raman (45+1') en Théo Leoni (63') zorgden voor de Brusselse goals. Anderlecht had eerder deze voorbereiding ook al de vriendschappelijke matchen tegen Oudenaarde (0-5) en het Roemeense FCSB (5-2) winnend afgesloten.



Tegen Lokomotiv Zagreb, de nummer 7 van de Kroatische competitie, haalde Anderlecht het met 3-1. Amadou Diawara (33'), Benito Raman (45+1') en Théo Leoni (63') zorgden voor de Brusselse goals.



Anderlecht had eerder deze voorbereiding ook al de vriendschappelijke matchen tegen Oudenaarde (0-5) en het Roemeense FCSB (5-2) winnend afgesloten.

clock 17:43 17 uur 43. KVO moest in slot hoofd buigen voor Charleroi. KV Oostende en Charleroi zitten in een compleet andere fase in hun voorbereiding. Charleroi begint over twee weken aan de competitie, degradant Oostende pas half augustus. Dat bleek ook uit hun oefenpot. De twee ploegen hielden elkaar lang in evenwicht. Aan de pauze stond Oostende zelfs met 1-0 voor. Maar in de slotfase gingen de Zebra's op en over de thuisploeg: 1-3.

clock 19:41 19 uur 41. Kortrijk wint van RWDM, brilscore bij STVV. KV Kortrijk heeft zijn wedstrijd tegen promovendus RWDM winnend afgesloten. Een goal kort voor rust (van Mbayo) en kort na rust zorgden voor een comfortabele voorsprong. Nog voor het uur zette RWDM de 2-1-eindstand op het bord.

clock 18:14 18 uur 14. Zinho Vanheusden kijkt toe.

clock 18:12 18 uur 12. Emond treft twee keer raak, Vanheusden toeschouwer. Standard heeft zijn oefenpot tegen Olympic Charleroi gewonnen met 3-2. Ohio en twee keer Emond waren de scherpschutters voor de Rouches. Een opvallende toeschouwer was Zinho Vanheusden, die binnenkort zijn contract tekent in Luik.

clock 21:13 21 uur 13. Union maakt indruk op Blessin. Union heeft een vliegende start genomen in zijn voorbereiding. Het maakte amateurploeg Nijlen (amateur 3B) in met 0-9. Gustaf Nilsson was goed bij schot met vier goals, ook Cameron Puertas scoorde twee keer. Kersvers coach Alexander Blessin, die zijn toekomstige spelers al eens kwam bekijken, zag dat het goed was. Op 11 juni speelt Union zijn eerste oefenmatch onder Blessin tegen Nice.

clock 20:23 20 uur 23. Charleroi wint met 5-0 tegen Doornik. Tweedenationaler Doornik wilde graag Charleroi thuis ontvangen, maar gisteren werd de oefenmatch alsnog omgedraaid. De mannen van Felice Mazzu haalden het met 5-0 in hun tweede oefengalop: Morioka, Dabbagh, Marcq en Ntelo (2) zorgden voor de score.



De mannen van Felice Mazzu haalden het met 5-0 in hun tweede oefengalop: Morioka, Dabbagh, Marcq en Ntelo (2) zorgden voor de score.

clock 19:30 19 uur 30. Deila en Club Brugge verliezen 1e partij. Ronny Deila is met een nederlaag begonnen aan zijn trainerscampagne in Brugge. De nummer 4 van vorig seizoen beet in het stof bij buur Zulte Waregem, dat uit eerste klasse degradeerde: 1-0. De enige treffer van de namiddag kwam van de voet van Zulte Waregem-spits Dylan Demuynck. Bij Zulte Waregem kwam Ruud Vormer, icoon van Club Brugge, in actie. De partij vond plaats op The Nest, de thuisbasis van Club NXT in Roeselare.



De enige treffer van de namiddag kwam van de voet van Zulte Waregem-spits Dylan Demuynck.



Bij Zulte Waregem kwam Ruud Vormer, icoon van Club Brugge, in actie. De partij vond plaats op The Nest, de thuisbasis van Club NXT in Roeselare.

clock 19:29 19 uur 29. We probeerden vandaag een nieuw systeem uit. Spelers volgen nu een weekje een individueel programma, daarna zetten we alles op alles richting competitiestart. Zulte Waregem-coach D'Hollander.

clock 19:29 Demuynck viert voor Zulte Waregem. 19 uur 29. Demuynck viert voor Zulte Waregem