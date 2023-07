LIVEBLOG oefenmatchen: Club Brugge klopt Beerschot, RWDM wint ruim bij Standard, Genk-transfers scoren

clock 15:26 15 uur 26. Standard thuis flink de boot in tegen RWDM. Promovendus RWDM heeft een opmerkelijke zege geboekt in Luik. Op het veld van tweedeklasser SL16 ging Standard met 0-4 de boot in. De bezoekers speelden overtuigend. Flankspeler Abner schotelde Kylian Hazard de 0-1 voor, doelman Hubert stopte een penalty. Bij Standard speelde nieuwkomer Vanheusden in de 1e helft mee. Na de rust liep RWDM weg: topschutter Biron verdubbelde, een owngoal van Standard-goalie Epolo en eentje van de jonge verdediger El Abbassi deden de rest. . Standard thuis flink de boot in tegen RWDM Promovendus RWDM heeft een opmerkelijke zege geboekt in Luik. Op het veld van tweedeklasser SL16 ging Standard met 0-4 de boot in.



De bezoekers speelden overtuigend. Flankspeler Abner schotelde Kylian Hazard de 0-1 voor, doelman Hubert stopte een penalty. Bij Standard speelde nieuwkomer Vanheusden in de 1e helft mee.



Na de rust liep RWDM weg: topschutter Biron verdubbelde, een owngoal van Standard-goalie Epolo en eentje van de jonge verdediger El Abbassi deden de rest.



clock 15:19 15 uur 19. Genk klopt OHL met goals van nieuwkomers Fadera en Bonsu Baah. Vorige week klopte Genk in zijn eerste oefenduel eerstenationaler Tienen, vandaag was het ook de beste tegen collega-eersteklasser OHL: 4-0 na 105 minuten voetbal. Coach Vrancken liet 23 spelers in actie komen. Om de hitte te snel af te zijn begon de match al om 11 u. en niet om 15 u. Nieuwkomer Fadera opende kort voor de rust de score op listig aangeven van Castro. Rusten deden we met 2-0 na nog een goal van Hrosovsky na een vrijschop. Na 1 helft van 45 minuten kwamen er nog 2 van 30 minuten. In de tweede helft, met op doelman Leysen na 11 nieuwe spelers, knikte Oyen de 3-0 op het bord, in het laatste halfuur kreeg nieuwkomer Bonsu Baah speelgelegenheid, hij bedankte voor het vertrouwen met een doelpûnt. Hij had maar een paar minuten nodig om zich richting de 4-0 te dribbelen. Genk (1e helft): Leysen, Sadick, Ouattara, Fadera, Castro, Hrosovsky, Paintsil, Kongolo, Preciado, Tolu. Genk (minuut 45-75): Leysen, McKenzie, Sadick, Heynen, Sor, Kayembe, Ait El Hadj, Carstensen, Oyen, Galarza, Van De Perre, Sternberg. Genk (minuut 75-105): Leysen, McKenzie, Heynen, Sor, Kayembe, Ait El Hadj, Carstensen, Oyen, Galarza, Van De Perre, Bonsu Baah.



Coach Vrancken liet 23 spelers in actie komen. Om de hitte te snel af te zijn begon de match al om 11 u. en niet om 15 u. Nieuwkomer Fadera opende kort voor de rust de score op listig aangeven van Castro. Rusten deden we met 2-0 na nog een goal van Hrosovsky na een vrijschop.



Na 1 helft van 45 minuten kwamen er nog 2 van 30 minuten. In de tweede helft, met op doelman Leysen na 11 nieuwe spelers, knikte Oyen de 3-0 op het bord, in het laatste halfuur kreeg nieuwkomer Bonsu Baah speelgelegenheid, hij bedankte voor het vertrouwen met een doelpûnt. Hij had maar een paar minuten nodig om zich richting de 4-0 te dribbelen.



Genk (1e helft): Leysen, Sadick, Ouattara, Fadera, Castro, Hrosovsky, Paintsil, Kongolo, Preciado, Tolu.

Genk (minuut 45-75): Leysen, McKenzie, Sadick, Heynen, Sor, Kayembe, Ait El Hadj, Carstensen, Oyen, Galarza, Van De Perre, Sternberg.

Genk (minuut 75-105): Leysen, McKenzie, Heynen, Sor, Kayembe, Ait El Hadj, Carstensen, Oyen, Galarza, Van De Perre, Bonsu Baah.

clock 15:05 15 uur 05. Club Brugge wint voor het eerst dit seizoen. Ronny Deila heeft zijn eerste zege als coach van Club Brugge te pakken. Vorige week liep het mis tegen Zulte Waregem (0-1-verlies), net gezakt naar tweede klasse. Vandaag tegen Beerschot, ook uit de Challenger Pro League, mocht de nummer 4 van vorig seizoen wel vieren. De partij vond achter gesloten deuren plaats in het Basecamp in Westkapelle. Hans Vanaken opende iets voor het half uur de score, met een kopbal uit een voorzet van Skoras. Enkele minuten later was het 2-0: Thiago maakte zijn eerste voor Club,ook al met een kopbal op aangeven van Rits. Na de rust, met 11 nieuwe namen, prikte Jaremtsjoek de 3-0 tegen de touwen. Eerste helft: Mignolet, Sabbe, Mechele, Spileers, Seys, Rits, Onyedika, Skoras, Vanaken, Homma, Thiago Tweede helft: Shinton, Odoi, Ordonez, Sylla, De Roeve, Audoor, Sandra, Vermant, Bisiwu, Sowah, Jaremtsjoek



Vandaag tegen Beerschot, ook uit de Challenger Pro League, mocht de nummer 4 van vorig seizoen wel vieren. De partij vond achter gesloten deuren plaats in het Basecamp in Westkapelle.



Hans Vanaken opende iets voor het half uur de score, met een kopbal uit een voorzet van Skoras. Enkele minuten later was het 2-0: Thiago maakte zijn eerste voor Club,ook al met een kopbal op aangeven van Rits.



Na de rust, met 11 nieuwe namen, prikte Jaremtsjoek de 3-0 tegen de touwen.



Eerste helft: Mignolet, Sabbe, Mechele, Spileers, Seys, Rits, Onyedika, Skoras, Vanaken, Homma, Thiago



Tweede helft: Shinton, Odoi, Ordonez, Sylla, De Roeve, Audoor, Sandra, Vermant, Bisiwu, Sowah, Jaremtsjoek

clock 21:56 21 uur 56. Cuypers en Orban goed bij schot bij AA Gent. Met Hugo Cuypers en Gift Orban lijkt AA Gent twee scherpschutters te hebben voor komend seizoen. Tegen de amateurs van het Zeeuws Elftal waren ze samen goed voor 5 goals: een hattrick voor topschutter Cuypers en 2 doelpunten van Orban. Malick Fofana zette de kroon op het werk met de 1-6. Na de 9-1 in het eerste oefenduel tegen Merelbeke lijkt de doelpuntenmachine van AA Gent dan ook al vlot te draaien.



Malick Fofana zette de kroon op het werk met de 1-6. Na de 9-1 in het eerste oefenduel tegen Merelbeke lijkt de doelpuntenmachine van AA Gent dan ook al vlot te draaien.

clock 21:53 21 uur 53. Cercle verliest tegen Genkse tegenstander. Cercle Brugge heeft een oefenduel met 2-0 verloren van Servette FC. De Brugse ploeg is op dit moment op trainingskamp in Evian, waar de vereniging het in Stade Camille Fournier opnam tegen de ploeg uit Genève. Servette won dankzij een openingstreffer van middenvelder Dereck Kutesa (19', 1-0), die in 2021-2022 uitkwam voor Zulte Waregem, en een doelpunt van David Douline (21'). Later deze maand, op 25 juli, staat de Zwitserse ploeg tegenover Genk in de voorrondes van de Champions League.



Servette won dankzij een openingstreffer van middenvelder Dereck Kutesa (19', 1-0), die in 2021-2022 uitkwam voor Zulte Waregem, en een doelpunt van David Douline (21'). Later deze maand, op 25 juli, staat de Zwitserse ploeg tegenover Genk in de voorrondes van de Champions League.



clock 15:43 15 uur 43. Anderlecht wint tegen Lokomotiv Zagreb ook derde oefenduel. De komst van Kasper Dolberg is nog altijd niet officieel, maar voorlopig heeft Anderlecht de Deense aanvaller niet nodig. Paars-wit won ook zijn derde oefenduel van de voorbereiding. Tegen Lokomotiv Zagreb, de nummer 7 van de Kroatische competitie, haalde Anderlecht het met 3-1. Amadou Diawara (33'), Benito Raman (45+1') en Théo Leoni (63') zorgden voor de Brusselse goals. Anderlecht had eerder deze voorbereiding ook al de vriendschappelijke matchen tegen Oudenaarde (0-5) en het Roemeense FCSB (5-2) winnend afgesloten.



Tegen Lokomotiv Zagreb, de nummer 7 van de Kroatische competitie, haalde Anderlecht het met 3-1. Amadou Diawara (33'), Benito Raman (45+1') en Théo Leoni (63') zorgden voor de Brusselse goals.



Anderlecht had eerder deze voorbereiding ook al de vriendschappelijke matchen tegen Oudenaarde (0-5) en het Roemeense FCSB (5-2) winnend afgesloten.

clock 17:43 17 uur 43. KVO moest in slot hoofd buigen voor Charleroi. KV Oostende en Charleroi zitten in een compleet andere fase in hun voorbereiding. Charleroi begint over twee weken aan de competitie, degradant Oostende pas half augustus. Dat bleek ook uit hun oefenpot. De twee ploegen hielden elkaar lang in evenwicht. Aan de pauze stond Oostende zelfs met 1-0 voor. Maar in de slotfase gingen de Zebra's op en over de thuisploeg: 1-3.

clock 19:41 19 uur 41. Kortrijk wint van RWDM, brilscore bij STVV. KV Kortrijk heeft zijn wedstrijd tegen promovendus RWDM winnend afgesloten. Een goal kort voor rust (van Mbayo) en kort na rust zorgden voor een comfortabele voorsprong. Nog voor het uur zette RWDM de 2-1-eindstand op het bord.

clock 18:14 18 uur 14. Zinho Vanheusden kijkt toe.

clock 18:12 18 uur 12. Emond treft twee keer raak, Vanheusden toeschouwer. Standard heeft zijn oefenpot tegen Olympic Charleroi gewonnen met 3-2. Ohio en twee keer Emond waren de scherpschutters voor de Rouches. Een opvallende toeschouwer was Zinho Vanheusden, die binnenkort zijn contract tekent in Luik.

