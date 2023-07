Kampioen Antwerp kan rekenen op 16-jarige nieuwkomer voor 1-1 tegen Lierse

OH Leuven heeft een nipte 1-0-overwinning geboekt tegen tweedeklasser Beerschot, dat zijn eerste oefenduel speelde. Dat OHL al aan 5 oefenmatchen zit, was te zien aan het samenspel. Net voor rust kon Sagrado de enige treffer scoren.

Ook landskampioen Antwerp heeft na vijf trainingsdagen zijn eerste oefenduel achter de rug. Tegen tweedeklasser Lierse bleef het steken op een 1-1-gelijkspel. Pas na de pauze kon Antwerp op voorsprong komen. De 16-jarige nieuwkomer George Ilenikhena nam een strafschop voor zijn rekening en faalde niet. Amper acht minuten later kreeg ook Lierse een elfmeter. Zo moest Antwerp vrede nemen met een gelijkspel.

clock 21:25

21 uur 25. Nieuwe nederlaag voor Eupen. KAS Eupen heeft de start van zijn voorbereidingscampagne op het nieuwe seizoen volledig gemist. Na een eerdere 0-1 nederlaag tegen tweedeklasser FC Luik droop het vrijdag met het schaamrood op de wangen af tegen de Duitse vierdeklasser Alemannia Aken. Het werd 3-1. In een partij van vier keer 30 minuten keken de Panda's na 100 minuten tegen een zware 3-0 achterstand aan. Pas in de 115e minuut kon de 17-jarige defensieve middenvelder Raphael Di Matteo de eer redden. Op zaterdag 8 juli volgt de derde oefenmatch tegen Sporting Charleroi. Later op de avond hield KAA Gent schietoefeningen op bezoek bij buur en tweedenationaler Merelbeke: 1-9. Watanabe, Orban, Kums, Jelacic, Fernandez-Pardo, Abdullahi, De Ridder en Goodluck (2x) plaatsten hun naam op het scorebord. .