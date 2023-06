Eupen blameert zich tegen Duitse vierdeklasser, Gent sloopt tweedenationaler Merelbeke

clock 21:25 21 uur 25. Nieuwe nederlaag voor Eupen. KAS Eupen heeft de start van zijn voorbereidingscampagne op het nieuwe seizoen volledig gemist. Na een eerdere 0-1 nederlaag tegen tweedeklasser FC Luik droop het vrijdag met het schaamrood op de wangen af tegen de Duitse vierdeklasser Alemannia Aken. Het werd 3-1. In een partij van vier keer 30 minuten keken de Panda's na 100 minuten tegen een zware 3-0 achterstand aan. Pas in de 115e minuut kon de 17-jarige defensieve middenvelder Raphael Di Matteo de eer redden. Op zaterdag 8 juli volgt de derde oefenmatch tegen Sporting Charleroi. Later op de avond hield KAA Gent schietoefeningen op bezoek bij buur en tweedenationaler Merelbeke: 1-9. Watanabe, Orban, Kums, Jelacic, Fernandez-Pardo, Abdullahi, De Ridder en Goodluck (2x) plaatsten hun naam op het scorebord. . Nieuwe nederlaag voor Eupen KAS Eupen heeft de start van zijn voorbereidingscampagne op het nieuwe seizoen volledig gemist. Na een eerdere 0-1 nederlaag tegen tweedeklasser FC Luik droop het vrijdag met het schaamrood op de wangen af tegen de Duitse vierdeklasser Alemannia Aken. Het werd 3-1.

In een partij van vier keer 30 minuten keken de Panda's na 100 minuten tegen een zware 3-0 achterstand aan. Pas in de 115e minuut kon de 17-jarige defensieve middenvelder Raphael Di Matteo de eer redden. Op zaterdag 8 juli volgt de derde oefenmatch tegen Sporting Charleroi.

Later op de avond hield KAA Gent schietoefeningen op bezoek bij buur en tweedenationaler Merelbeke: 1-9. Watanabe, Orban, Kums, Jelacic, Fernandez-Pardo, Abdullahi, De Ridder en Goodluck (2x) plaatsten hun naam op het scorebord.

Jonkies van STVV doen het tegen Thes Sport. STVV kon tegen Thes Sport rekenen op een stevig brok jeugdig enthousiasme. Na een scoreloze eerste helft brachten de jonkies na de pauze vuur in de wedstrijd. De 21-jarige aanvoerder Stan Van Dessel prikte op het uur een afgeweken bal in doel en amper 10 minuten later mocht ook de 17-jarige Adam Nhaili na een strafschop vieren. De Amerikaanse testspeler Zahiroleslam sloot uiteindelijk de boeken met een 3e treffer.



Na een scoreloze eerste helft brachten de jonkies na de pauze vuur in de wedstrijd. De 21-jarige aanvoerder Stan Van Dessel prikte op het uur een afgeweken bal in doel en amper 10 minuten later mocht ook de 17-jarige Adam Nhaili na een strafschop vieren.



De Amerikaanse testspeler Zahiroleslam sloot uiteindelijk de boeken met een 3e treffer.

OH Leuven legt Tienen over zijn knie met 4-0. De doelpuntenmakers waren Schingtienne, Maertens (2x) en Gilis.

Oudenaarde - KV Kortrijk: 2-4. 0-1: Regali 0-2: Mbayo 1-2: Demets 1-3: Avenatti 2-3: Vermesse 2-4: Baeten



Charleroi heeft met het kleinste verschil gewonnen van RAEC Mons.

Oudenaarde 0-5 Anderlecht. Goals: 0-1 Amuzu 0-2 Stassin 0-3 Monticelli 0-4 Monticelli 0-5 Angulo

STVV 3-0 Dessel. Goals: 1-0 Koita 2-0 Koita 3-0 Filippov

Eupen in slot onderuit tegen Club Luik. Eupen heeft zijn oefenmatch verloren van Club Luik. In minuut 85 maakte Bruggeman de enige goal van de wedstrijd voor de bezoekers.

Harelbeke 2-6 KV Kortrijk. Goals: 0-1 Bruno 0-2 Avenatti 1-2 Beirlaen 2-2 Van Mol 2-3 Messaoudi 2-4 Nait-Birrou 2-5 Henen 2-6 Messaoudi

Overijse 0 - 5 KV Mechelen. Goals: 0-1 Lauberbach 0-2 Raemaekers 0-3 Mrabti 0-4 Lauberbach 0-5 Schoofs

OHL - Bertem-Leefdal 9-0. Op het oefencomplex Bruineveld heeft OHL uitgehaald tegen Bertem-Leefdaal. De eersteprovincialer kreeg er 9 om de oren. doelpunten: - Dom 1 - Ngawa 1 - Nsingi 2 - Holzhauser 2 - Mboko 3

doelpunten: - Dom 1 - Ngawa 1 - Nsingi 2 - Holzhauser 2 - Mboko 3

De eersteklasser uit Leuven boekt een klinkende overwinning.

OHL-aanvoerder Casper De Norre.

Kortrijk verliest van Wervik. KV Kortrijk heeft zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen verloren. Nochtans opende Kortrijk de score met een kopbal van Gueye, maar met een knap afstandsschot maakte Wervik nog voor de rust gelijk. Na de pauze kon een volledig nieuw elftal de zege niet over de streep trekken. Integendeel, na een afgeweken vrije trap scoorde Wervik de 2-1, meteen ook de eindstand. Op 24 juni krijgt KV Kortrijk een herkansing tegen KRC Harelbeke.



Na de pauze kon een volledig nieuw elftal de zege niet over de streep trekken. Integendeel, na een afgeweken vrije trap scoorde Wervik de 2-1, meteen ook de eindstand.



Op 24 juni krijgt KV Kortrijk een herkansing tegen KRC Harelbeke.

Weinig overschot voor STVV. STVV opende zijn oefencampagne op het veld van Zepperen-Brustem. De doelpunten werden blijkbaar gespaard voor de echte competitie, want met 1-3 viel het in de score wat mager uit. Olivier Dumont en Aboubakary Koita scoorden 2 keer in de eerste 20 minuten, maar daarna viel het stil. Helemaal op het einde legde Ryan Lenoir de eindstand vast.



Olivier Dumont en Aboubakary Koita scoorden 2 keer in de eerste 20 minuten, maar daarna viel het stil. Helemaal op het einde legde Ryan Lenoir de eindstand vast.

19 uur 09.