KV Kortrijk heeft een nieuwe eigenaar: Amerikaanse vastgoedreus neemt aandelen over van Tan

De Kaminski Group wordt geleid door Maciek Kaminski, een Amerikaans-Poolse zakenman en oprichter van een vastgoedreus in de Verenigde Staten.

De zakenman wil zijn kapitaal nu ook in de sportwereld investeren en kwam dus bij KV Kortrijk uit.



Volgens voormalig eigenaar Vincent Tan is Kaminski iemand die "de club naar een nog grotere hoogte zal brengen".

Alleen is in West-Vlaanderen niet iedereen onverdeeld gelukkig met de Amerikaanse overname - velen gaven de voorkeur aan het eveneens geïnteresseerde Burnley van Vincent Kompany.

De Kaminski Group heeft namelijk geen voorgeschiedenis of know how in het voetbal. In het verleden toonden ze wel al interesse in Europese topclubs zoals Atlético Madrid en Everton, maar tot een participatie kwam het nooit.