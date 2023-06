23-jarige Belgische golfer schiet meteen raak bij profdebuut in VS en mag dromen van PGA Tour

Rechtstreeks van de schoolbanken naar de victory circle. Amper twee weken geleden sloot Adrien Dumont de Chassart zijn universiteitsloopbaan af en nu is hij al een winnaar in het professionele golfcircuit. Dankzij 3 birdies en een eagle in zijn laatste 6 holes dwong hij een play-off af op zijn eerste toernooi op de Korn Ferry Tour in de VS. In die play-off hield hij zijn zenuwen goed onder controle tegen de 44-jarige Amerikaan Josh Teater. Met par op de eerste extra hole mocht hij vieren, samen met zijn vriendin en een paar ex-ploegmaats van Illinois. Dumont de Chassart volgde al in de voetsporen van Thomas Pieters en Thomas Detry door golf en universitaire studies te combineren aan de University of Illinois, onder de hoede van de gerennomeerde coach Mike Small. Hij kreeg ook felicitaties van Pieters. "Je kunt er op rekenen dat België om de 10 jaar uitstekende golfers produceert", schrijft de beste Belg op de wereldranglijst op Instagram.

Startrecht op de PGA Tour ligt nu binnen handbereik

Dankzij zijn overwinning staat Dumont de Chassart na 1 toernooi 22e op de ranking van de Korn Ferry Tour (KFT). De top 30 op het einde van het seizoen krijgt volgend seizoen startrecht op de PGA Tour, het hoogste niveau.

"Ik was naar hier gekomen zonder verwachtingen", vertelde Dumont de Chassart. "Mijn grote doel dit jaar was om mijn speelrechten op de KFT te behouden. Maar nu ik in die top 30 sta, lonkt de PGA Tour."

Hij maakt ook een reuzensprong op de wereldranking: van nummer 4.861 naar plaats 479. Het is de grootste sprong in 1 week tijd van een speler sinds de invoering van de wereldranglijst in het golf.

"Alles wordt nu anders, maar ik ben blij dat ik prof ben"

Voor de Belgische golffans is Dumont de Chassart geen onbekende. De Belg speelt al enkele jaren de pannen van het dak in het Amerikaanse universiteitsgolf. Door zijn prestaties was hij de nummer 10 op de wereldranglijst van de amateurs. Vorig jaar maakte hij zelfs al zijn debuut op een major, hij kwalificeerde zich toen als amateur voor de US Open. Dit jaar liet hij die kwalificatietoernooien links liggen, bewust. Hij opteerde voor rust om zich optimaal voor te bereiden op zijn profdebuut. Een keuze die hij zich niet zal beklagen. "Ik ben blij dat ik die keuze heb gemaakt. Want als ik 12 rondes na elkaar had moeten spelen (kwalificaties en het toernooi in South Carolina), dan stond ik hier niet met die trofee."

Het wordt wennen de komende maanden om in mijn eentje te reizen naar toernooien. Adrien Dumont de Chassart

Dumont de Chassart is de 18e golfer die zijn eerste toernooi op de Korn Ferry Tour wint en zijn zege is een prima start van zijn profcarrière. "Het wordt wennen de komende maanden om in mijn eentje te reizen naar toernooien, zonder mijn ploegmaats van universiteit en zonder de coach die zegt wat ik moet doen."

"Het wordt vanaf nu helemaal anders, maar ik ben gewoon blij dat ik eindelijk prof ben geworden en dat ik kan spelen op de Korn Ferry Tour." Dumont de Chassart zorgde ook nog voor een Belgische primeur, hij is de eerste landgenoot die in de VS een professioneel golftoernooi kan winnen.

En zijn eerste cheque als profspeler van 180.000 dollar zal ook naar meer smaken.