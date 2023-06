US Open golf: putter laat Pieters (56e) in de steek, recordrondje voor kopduo Schauffele/Fowler

clock 06:23

06 uur 23. Rickie Fowler en Xander Schauffele leiden met record van 62 slagen. Toen alle deelnemers hun eerste ronde afgewerkt hadden, stond Thomas Pieters op de 56e plaats met +1 (71 slagen). In de tussenstand telt de nummer 61 op de wereldgolfranglijst 9 slagen meer dan de Amerikanen Rickie Fowler en Xander Schauffele, die de leiding delen. Hun rondje in 62 slagen is een record voor de US Open en een evenaring van de laagste majorronde aller tijden. Het duurde 123 jaar voor het een eerste keer gebeurde, nu gebeurde het 2 keer in 20 minuten. Op plaats drie, met 2 slagen meer dan de leiders, volgen de Amerikanen Wyndham Clark en Dustin Johnson, de kampioen van 2016. De Noord-Ier Rory McIlroy, de US Open-winnaar van 2011, deelt samen met de Amerikaan Brian Harman de vijfde plaats met drie slagen meer dan de leiders. De Engelsman Matthew Fitzpatrick, de regerende kampioen, had net zoals Pieters 71 slagen nodig. .