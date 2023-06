US Open golf: Amerikanen Fowler en Clark op kop, Pieters haalt cut niet

clock 09:38 09 uur 38. Amerikanen Clark en Fowler delen leiding na dag 3. Met respectievelijk ronden van 69 en 70 slagen blijven de Amerikanen Wyndham Clark en Rickie Fowler hun plaats in de top van het klassement succesvol verdedigen in de 123e editie van de US Open. De 29-jarige Clark, die eerder dit jaar het Wells Fargo Championship won, liep een derde ronde waarin hij 4 birdies wegputte, maar ook 3 bogeys op zijn kaart moest schrijven. De 33-jarige Fowler, in zijn loopbaan goed voor 9 overwinningen, waarvan 5 op de Amerikaanse PGA Tour, liep na 3 birdies en 3 bogeys een rondje par. Het duo telt een slag voorsprong op de Noord-Ier Rory McIlroy, die zich in 2011 tot US Open-kampioen kroonde en ondertussen al 36 overwinningen op zijn indrukwekkende erelijst heeft staan, waarvan 23 op de Amerikaanse PGA Tour, inclusief 4 majortoernooien. . Amerikanen Clark en Fowler delen leiding na dag 3 Met respectievelijk ronden van 69 en 70 slagen blijven de Amerikanen Wyndham Clark en Rickie Fowler hun plaats in de top van het klassement succesvol verdedigen in de 123e editie van de US Open.



09:00 09 uur . Rickie Fowler leidt. De Amerikaan Rickie Fowler (34) gaat het weekend in als koploper. Met een ronde van 68 slagen komt hij uit op 10 onder par, een slag minder dan zijn landgenoot Wyndham Clark. Fowler had een aparte dag. Hij liet 8 birdies (-1) zien, maar ook 6 bogeys (+1).

08:55 08 uur 55. Thomas Pieters haalt de cut niet. Voor Thomas Pieters (31) is de US Open snel afgelopen. Na twee rondes staat hij 80e, te laag om het weekend in te mogen. Dag 2 verliep nog minder dan zijn openingsdag. Na een ronde in 71 slagen, had hij 73 stuks nodig voor ronde 2. Tot hole 14 was Pieters nog in de running, maar daarna stapelde hij de bogeys op. Met twee slagen minder was Pieters nog door het oog van de naald gekropen, nu moet hij zijn clubs opbergen.

11:50 11 uur 50. Golf Golfclub die Hollywood-sterren weigert en naast Playboy Mansion ligt, is toneel voor US Open

06:23 06 uur 23. Rickie Fowler en Xander Schauffele leiden met record van 62 slagen. Toen alle deelnemers hun eerste ronde afgewerkt hadden, stond Thomas Pieters op de 56e plaats met +1 (71 slagen). In de tussenstand telt de nummer 61 op de wereldgolfranglijst 9 slagen meer dan de Amerikanen Rickie Fowler en Xander Schauffele, die de leiding delen. Hun rondje in 62 slagen is een record voor de US Open en een evenaring van de laagste majorronde aller tijden. Het duurde 123 jaar voor het een eerste keer gebeurde, nu gebeurde het 2 keer in 20 minuten. Op plaats drie, met 2 slagen meer dan de leiders, volgen de Amerikanen Wyndham Clark en Dustin Johnson, de kampioen van 2016. De Noord-Ier Rory McIlroy, de US Open-winnaar van 2011, deelt samen met de Amerikaan Brian Harman de vijfde plaats met drie slagen meer dan de leiders. De Engelsman Matthew Fitzpatrick, de regerende kampioen, had net zoals Pieters 71 slagen nodig.



06:22 06 uur 22. Pieters draait eerste rondje in +1. Thomas Pieters legde zijn eerste ronde in de exclusieve Los Angeles Country Club af in 71 slagen, 1 slag boven de baan. Pieters, die begon op hole 10, speelde een meer dan degelijke ronde, maar zijn putter liet hem in de steek. Zo had hij op hole 1, een par 5 hole, een putt van 2,5 meter voor birdie, maar stapte hij toch weg van de hole met een bogey op zijn scorekaart. In totaal kwam hij tot 34 putts. Naast 3 birdies liet Pieters 4 bogeys (ook op zijn laatste hole) noteren. Zo zal hij vrijdag een sterke ronde moeten spelen om de cut te halen.



06:20 06 uur 20. Hole-in-one (bis). Zowel de Fransman Matthieu Pavon, als de Amerikaan Sam Burns lukte tijdens hun openingsronde een hole-in-one op de 113 meter korte par 3-hole.

