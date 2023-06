Nina Derwael klinkt positief: "Revalidatie verloopt volgens schema, het ziet er goed uit richting WK"

"Zo snel mogelijk zo fit mogelijk"

Hoe gaat het nu met haar schouder, die op training gedeeltelijk uit de kom ging? "Ik mag eigenlijk niet klagen. De revalidatie is helemaal volgens schema verlopen. We zitten nu in de eindfase. Ik ben stilletjesaan weer op alle toestellen bezig." Haar blessure vergde 1 tot 3 maanden revalidatie. "We proberen niets te overhaasten, we nemen het dag per dag. Momenteel ziet het er zeker positief uit", glundert de olympische kampioene op de brug met ongelijke leggers. "Ik kon 2 maanden helemaal niets doen in de zaal. Na een maand mocht ik wel wat armbewegingen doen, maar niets van steunen of hangen. Dat was voor mij een heel grote aanpassing: van 6 à 7 uur per dag in de zaal naar 5 uur per dag bij de kine." Haar blessure werd met vereende krachten aangepakt. "Ik heb een heel goede medische staf. Iedereen heeft goed samengewerkt. Er was een heel goed contact tussen krachttrainers, kine's en coaches om mij zo snel mogelijk zo fit mogelijk te krijgen."

Van 6 à 7 uur per dag in de zaal naar 5 uur per dag bij de kine. Dat was een grote aanpassing.

"Bij mijn blessure had ik een "ça va"-niveau, maar niet het niveau waar ik stond voor de Olympische Spelen... Het is vooral mentaal heel hard geweest." "Het was voor mij toch belangrijk om het contact met de zaal te houden, om de kleine dingen die ik kon doen toch in de zaal te gaan doen. Ik heb ook veel gewerkt met visualisatie om een beetje de gymnastiek in mijn lichaam te houden."

"Brugcompetitie op WK zal heel zwaar zijn, want niemand zat stil"

Over het WK kan ze nog geen uitspraken doen. "Zoals gezegd nemen we alles dag per dag. En we zitten op schema met de revalidatie. Maar het ziet er momenteel zeker goed uit."

Sinds vorige week is ze weer aan de slag op alle 4 de toestellen. "Het is nu zaak van te monitoren hoe mijn lichaam reageert. Want buiten die schouder waren er nog wat kleine pijntjes die onder controle moeten worden gehouden. Dat is de leeftijd", lachte ze.



Terugkeren op de 4 toestellen of enkel op brug en balk? Die discussie is gevoerd. "Als gymnast in hart en nieren wil ik liefst de 4 toestellen blijven doen. Daar zijn we alles voor aan het doen en dat gaat voorlopig heel goed."



Haar laatste wedstrijd was het WK in de herfst van 2022 in Liverpool met de brug en de balk. Dat stoort haar wel. "Ik heb heel veel kunnen kijken naar de rest. Dan kom je tot de constatatie dat niemand heeft stilgezeten en iedereen grote stappen vooruitgezet heeft."



"De competitie op het WK zal heel zwaar zijn. Ik hoop gewoon allereerst zelf helemaal in orde te blijven en er dan bij te zijn op het WK. Daarna zien we wel."



De dubbele wereldkampioene aan de brug - in Liverpool werd ze derde - heeft alvast zin om eens iets nieuws te doen aan de brug: "In theorie hebben we opties. We hebben oefeningen uitgeschreven, ook met een andere samenstelling. Het is kwestie van te zien hoe die oefening uitpakt als ik weer voluit kan trainen."