Leclerc droomt ook van Le Mans na zege Ferrari: "Zou geweldig zijn om aan de start te staan"

Veel succes heeft Charles Leclerc nog niet gehad dit seizoen in zijn F1-bolide. Met slechts één podiumplek en twee DNF's staat de Monegask pas 7e in de WK-stand. Om Ferrari dan toch eens te zien winnen in de 24 Uur van Le Mans, deed dan ook deugd.

"Dit voelt geweldig", zei de 25-jarige Leclerc bij Eurosport. "Het was geweldig om Ferrari succesvol te zien bij zijn terugkeer op Le Mans."

"Het was een speciale editie. Jammer genoeg verloor de tweede auto veel tijd door een steen die de radiator doorboorde. Maar ik was hier om te supporteren en ben blij om Ferrari te zien winnen. Het was een ongekende ervaring."

Het succes van de Scuderia doet Leclerc zelf al dromen van deelname aan de endurance-race. "Waarom niet? Ik zou het geweldig vinden om aan de start te staan. Maar dat is voor later. Ik ben nu vooral trots op de prestatie van Ferrari."