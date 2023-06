FOTO: Kevin De Bruyne gaat volledig los op City-parade door Manchester

KDB in actie:

Rond 20 uur - een uur later dan gepland door risico op bliksems/onweer - trok de stoet met 2 open bussen zich op gang. Spelers, staf én fans trokken zich niets aan van de zware regenval.



De fans trokken massaal de stad in om een glimp van hun helden op te vangen en zich te mengen in het feestgedruis.



Het zorgde, zowel bij de supporters als bij de spelers, voor dolle taferelen. Erling Haland en zeker Jack Grealish ontpopten zich tot de grootste feestbeesten, maar ook Kevin De Bruyne genoot zichtbaar met volle teugen van het gejuich van de massa.



De Rode Duivel speelde met 2 goals en 7 assists in 10 wedstrijden een belangrijke rol in de Champions League-triomf van de Citizens, maar moest in de finale al na 36 minuten het strijdtoneel verlaten door een hamstringblessure. Maar die hinderde hem niet om volle bak los te gaan.