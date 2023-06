Lucas Coenen (16) klopt Liam Everts in 1e reeks van GP MX2 van Duitsland

Maar liefst vier Belgen wisten zich in de top 13 te nestelen. De 16-jarige Lucas Coenen pakte de tweede reekszege uit zijn carrière.



"Het is een heel technisch circuit, waar je je geen fouten kunt veroorloven. Ik reed mijn cross zonder me al te veel bezig te houden met wat er achter me gebeurde. Het was leuk en ik kon mijn ritme vasthouden", vertelde de Brusselaar op de Husqvarna.



Liam Everts (KTM) pakte de tweede plaats. Sacha Coenen (KTM), de tweelingbroer van Lucas, werd tiende, terwijl Jago Geerts (Yamaha) op de dertiende plaats strandde. De Italiaan Andrea Adamo (KTM), die als derde eindigde, neemt voorlopig de WK-leiding over van de Nederlander Kay de Wolf.



Jago Geerts, nu vierde in het wereldkampioenschap in de MX2, maakt zijn comeback, nadat hij op 20 mei een gebroken pols opgelopen had in de kwalificatierace voor de Grand Prix van Frankrijk.



Geerts, toen leider in het wereldkampioenschap, miste uiteindelijk twee wedstrijden. Vrijdag kreeg hij medische toestemming om de competitie te hervatten. De tweede manche staat gepland om 16.10 uur.