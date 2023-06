Op het einde kan geblesseerde De Bruyne dan toch lachen: "Mijn hamstrings zijn geknapt"

Kevin De Bruyne was in de knock-outfase van de Champions League van goudwaarde geweest voor Manchester City, met zijn goals én assists. Maar nog voor het halfuur zat zijn finale er al op.



De Bruyne kon zijn stempel dus niet drukken op een van de belangrijkste matchen uit zijn carrière, maar de City-fans waren zijn bijdrages dit seizoen niet vergeten. Na het laatste fluitsignaal werd hij dan ook uitgebreid bezongen.



"Het is wat het is", is het laconieke antwoord van De Bruyne over zijn gerateerde finale. "Ik heb er alles aan gedaan om klaar te geraken, maar mijn hamstrings zijn afgeknapt."

De vreugde nam uiteindelijk de overhand bij de Rode Duivel. "We hebben het dan toch gedaan, de allereerste in de geschiedenis van de club. Laat ons nu vieren!"