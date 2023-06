Onverwachte matchwinnaar Rodri: "Ik was nochtans vreselijk in de eerste helft"

De Champions League-finale van 2021 was de grootste ontgoocheling uit het voetballeven van Rodrigo Hernandez, kortweg Rodri. Niet alleen omdat Manchester City die verloor tegen Chelsea, maar ook omdat hij tot eenieders verbazing niet in actie kwam.



Die fout zette Pep Guardiola in Istanbul recht en Rodri betaalde het hem dubbel en dik terug. Met een heerlijk afstandsschot maakte hij het enige doelpunt.



"Ik was nochtans vreselijk in de eerste helft", is de Spanjaard eerlijk. "Maar Pep moedigde mij aan in de rust. Ik moest de knop omdraaien."

Over zijn goal zei Rodri: "Ik wou de bal gewoon keihard raken en ... hij ging binnen. Er ging heel wat door mijn hoofd. Ik had nooit gedacht een CL-finale te kunnen spelen, laat staan een doelpunt maken. Maar met hard werk kan alles."