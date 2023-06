Emotionele Jack Grealish bedankt Pep Guardiola: "Hij is een genie en bleef in mij geloven"

Nog voor hij zijn handen rond de CL-trofee kon slaan, brak Jack Grealish in tranen uit bij de Britse rechtenhouder. "Hier heb ik mijn hele leven keihard voor gewerkt", klonk het stamelend.

"Ik ben gewoon zo gelukkig. Toch speelde ik een vreselijke wedstrijd, maar het kan me niet schelen. De Treble pakken met deze groep mensen, is heel speciaal. Dit betekent zoveel voor mij en mijn familie, die altijd in mij is blijven geloven."

Grealish richtte zich dan tot zijn manager Pep Guardiola, die hij uitdrukkelijk bedankte. "Hij is een genie, die dit voor mij mogelijk gemaakt heeft. Vorig jaar speelde ik heel slecht, maar hij bleef toch in mij geloven. Nu heeft hij me een platform gegeven om het beste uit mezelf te halen."