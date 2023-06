Ook Estland is prooi voor 3x3-Belgen, die op twee overwinningen van EK-deelname staan

clock 13:02

13 uur 02. Vlekkeloze poulefase. De 3x3-Belgen hebben hun plicht gedaan op de eerste EK-kwalificatiedag in Roemenië. Eerder deze voormiddag won het nipt van Kroatië en ook in hun tweede (en laatste) poulewedstrijd was het met 16-9 een maatje te sterk voor Estland. De 3x3 Belgian Lions komen zo tot op twee overwinningen van een ticket voor het EK. Morgen om 10.20 uur moeten Vervoort en co opnieuw aan de bak in de kwartfinales. .