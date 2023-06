Genk stuurt opvallend stekelige mail naar abonnees: "Bij ons geen stewards op het veld, maar talenten"

Alle "Genkies" met een abonnement, die dat nog niet verlengden voor volgend seizoen, kregen een opvallend bericht in de mailbox.



"In Genk houden we niet van spellekes. Hier houden we van hét spelleke", opent de club in een mailing naar de fans.

Gevolgd door een knipoog naar de huidige kampioen: "In onze arena lopen geen stewards op het veld, maar talenten. Hier ontbolsteren ruwe diamanten. Klaar om de top te bestormen."

"Ze zeggen dat we het niet vuil kunnen. Laat ze dat maar zeggen", luidt het vervolg. "Wij doen het op onze manier. We zijn geen smeerlapkes. En daar zijn we trots op. Wij spelen voetbal. Puur voetbal. Dat is Genk."

"Een Genkie, die is pas een kenner. Die kent iets van voetbal. Van puur voetbal."

Een poging om het vuur van de fans aan te wakkeren. Geslaagd? Daar mag u zelf over oordelen.