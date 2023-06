Dubbelduo Gillé-Vliegen speelt straks finale in Parijs: "Bekroning voor hun inspanningen"

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben samen al een lange weg afgelegd, weet Dirk Gerlo. "In 2015 zijn ze een vast duo geworden. Intussen kennen ze elkaar door en door en weten ze perfect hoe ze mekaar kunnen aanvullen", vertelt onze tenniscommentator. "Ze zijn echt op het laagste niveau begonnen. Samen speelden ze al 51 finales, waarvan ze er 37 wonnen, vooral op lager niveau dan. Toch hebben ze samen ook al 6 ATP-250 titels. Deze finaleplaats op Roland Garros is voor Gillé en Vliegen een bekroning als duo, een bewijs van hun doorgedreven inspanningen." Nochtans leek het vorig seizoen even de verkeerde kant op te gaan. "Na een behoorlijk 2021 wilden ze een stap vooruit zetten door in zee te gaan met Jeff Coetzee, een heel bekende coach in het dubbelspel", weet Gerlo.

Maar de samenwerking met de Zuid-Afrikaan bleek geen voltreffer. Het draaide niet op het veld en de resultaten bleven uit. "In de herfst beslisten ze om te stoppen met Coetzee. Ze hadden op dat moment ook kunnen beslissen om te splitten als duo, maar ze hebben volgehouden." En dat bleek de goeie beslissing, want dit jaar loopt het prima voor de 2 Belgen. "Ze begonnen het jaar door meteen de titel te pakken in Pune. Daarna volgden halve finales in onder meer Dubai, Rotterdam en Banja Luka. In Estoril veroverden ze hun 7e ATP-titel. Het was tot nog toe een heel goed jaar voor hen." Daar komt nu een finaleplaats op een Grand Slam bovenop. "Daardoor zullen ze ook makkelijker kunnen deelnemen aan de grotere toernooien en zijn ze ook heel goed op weg om te kunnen deelnemen aan de Masters later dit jaar", weet Gerlo.

"Druk ligt bij Dodig en Krajicek"

In de finale nemen Gillé en Vliegen het straks op tegen Ivan Dodig en Austin Krajicek. Dat duo staat voor het 2e jaar op rij in de finale. Vorig jaar grepen ze wel naast de titel in Parijs. "Zij zijn absolute wereldtop in het dubbelspel", weet Dirk Gerlo. "Maar Gillé en Vliegen hebben in het verleden al regelmatig topduo's geklopt. Tegen de toppers spelen zij vaak heel goed. Winst is dus absoluut mogelijk." "Dodig en Krajicek zijn het 4e reekshoofd in Parijs. Zij spelen met de druk van favoriet te zijn. Gillé en Vliegen kunnen bevrijd tennissen. Voor hen hoeft er niks en kan er alles."

