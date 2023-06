Belgische beloften zijn (al dan niet stiekem) ambitieus voor EK: "We denken het allemaal"

De training van vrijdag verliep toch enigszins in mineur, want sinds gisteren is bekend dat Arthur Vermeeren er niet bij zal zijn op het EK voor beloften.



"Dat is heel spijtig", zegt bondscoach Jacky Mathijssen, die voorlopig nog geen vervanger oproept. "Hij heeft een fantastisch jaar achter de rug en was net verkozen tot Belofte van het Jaar."

"Arthur had een slecht gevoel in zijn kuit en in samenspraak met Antwerp is beslist dat hij absoluut niet mag meedoen. Wat hem betreft is dat geen afstel, want hij is er voor de volgende campagne opnieuw bij (Vermeeren is nog maar 18, red)."

Ook voor Ameen Al-Dakhil en Olivier Deman moet misschien naar een oplossing gezocht worden, want zij werden naar de A-kern overgeheveld. "Dat was uiteraard in samenspraak met alle partijen. Samen met Tedesco werken we aan een project."

"We moeten nu op zoek naar de best mogelijke oplossing. We hebben nog een paar dagen nodig om die te vinden."