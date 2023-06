3x3-Belgen kloppen Denemarken moeizaam in kwartfinale en staan op 1 zege van EK-ticket

clock 10:08 10 uur 08. België tegen Slovenië of Duitsland voor EK-ticket. Om 16.50 uur Belgische tijd staat het EK-ticket op het spel: Duitsland of Slovenië is dan de opponent. De winnaars van de 2 halve finales mogen naar het EK. De twee verliezende halvefinalisten bekampen elkaar nog voor een 3e EK-ticket. . België tegen Slovenië of Duitsland voor EK-ticket Om 16.50 uur Belgische tijd staat het EK-ticket op het spel: Duitsland of Slovenië is dan de opponent. De winnaars van de 2 halve finales mogen naar het EK.



De twee verliezende halvefinalisten bekampen elkaar nog voor een 3e EK-ticket.

clock 09:54 09 uur 54. België klopt Denemarken in kwartfinale. De Belgen staan op 1 match van een EK-ticket. Al hadden ze het in hun kwartfinale tegen Denemarken niet onder de markt, net als gisteren tegen Kroatië ging het moeizaam. Na 10 minuten speeltijd stond er 12-10 op het bord. België won zijn groep, Denemarken was tweede in zijn groep achter Roemenië. Na 2 minuten was het 2-2, Thibaut Vervoort, Bryan De Valck, Dennis Donkor en Caspar Augustijnen konden niet weglopen, de Denen hielden de kloof op 2 of 1 punten. Net voor halfweg werd het dan toch 8-4 na 2 omgezette vrijworpen van Vervoort. Toch ging het weer naar 8-7. Bij 10-7 op dik 2 minuten van het einde was alles nog te spelen. De Denen bleven aanklampen: 10-9 en 11-10 met 1,5 minuut op de klok. Gelukkig konden de Belgen de foutenlast beperken, zodat de Denen geen vrijworpen mochten nemen. Augustijnen legde na 9,5 minuut de eindstand vast 12-10. België mag Vervoort bedanken met 7 van de 12 punten.



België won zijn groep, Denemarken was tweede in zijn groep achter Roemenië. Na 2 minuten was het 2-2, Thibaut Vervoort, Bryan De Valck, Dennis Donkor en Caspar Augustijnen konden niet weglopen, de Denen hielden de kloof op 2 of 1 punten.



Net voor halfweg werd het dan toch 8-4 na 2 omgezette vrijworpen van Vervoort. Toch ging het weer naar 8-7. Bij 10-7 op dik 2 minuten van het einde was alles nog te spelen.



De Denen bleven aanklampen: 10-9 en 11-10 met 1,5 minuut op de klok. Gelukkig konden de Belgen de foutenlast beperken, zodat de Denen geen vrijworpen mochten nemen.



Augustijnen legde na 9,5 minuut de eindstand vast 12-10. België mag Vervoort bedanken met 7 van de 12 punten.

clock 13:02 13 uur 02. Vlekkeloze poulefase. De 3x3-Belgen hebben hun plicht gedaan op de eerste EK-kwalificatiedag in Roemenië. Eerder deze voormiddag won het nipt van Kroatië en ook in hun tweede (en laatste) poulewedstrijd was het met 16-9 een maatje te sterk voor Estland. De 3x3 Belgian Lions komen zo tot op twee overwinningen van een ticket voor het EK. Morgen om 09.20 uur moeten Vervoort en co opnieuw aan de bak in de kwartfinales.

clock 10:41 10 uur 41. België-Kroatië: 10-7. Goed begonnen, is half gewonnen? Een week na het WK proberen de 3x3 Belgian Lions zich dit weekend in Roemenië te kwalificeren voor het EK. Vandaag spelen ze de poulefase, zondag gaat het om de knikkers. De winnaars van de 2 halve finales mogen naar het EK. De verliezende halvefinalisten spelen ook nog tegen elkaar met als inzet een EK-ticket. Voorlopig met succes. In de eerste wedstrijd tegen Kroatië knokten onze landgenoten zich naar een nipte 10-7-overwinning. De Lions moesten niet alleen afrekenen met een hardnekkige tegenstander, ook de omstandigheden zorgden voor een felbevochten pot. In Constanta ligt het veld pal naast de Zwarte Zee, een gapende open vlakte die voor enorm veel wind zorgt. Zomaar een tweepunter gooien, zal vandaag geen evidentie zijn.