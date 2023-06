Real Madrid plukt Jude Bellingham weg bij Dortmund voor meer dan 100 miljoen euro

Bij Real Madrid hebben ze de spaarkas nog eens leeggehaald. Op zoek naar nieuw talent voor op het middenveld kwamen de Spanjaarden bij Jude Bellingham uit. Al hing daar wel een stevig prijskaartje aan vast.

Real Madrid betaalde 103 miljoen euro aan Borussia Dortmund om de 19-jarige Engelsman over te nemen. Daar komen ook nog bonussen bij die kunnen oplopen tot 30% van het transferbedrag.

Bellingham is momenteel een van de beste youngsters op de Europese velden. In 132 wedstrijden voor Dortmund was de middenvelder goed voor 24 goals en 25 assists.

De Brit is een echte sprookjescarrière aan het beleven. In 2020 speelde hij nog bij Birmingham in de Engelse tweede klasse, nu verkast hij dus naar een van de grootste clubs ter wereld.

Hij tekende voor 6 jaar in de Spaanse hoofdstad. Zijn contract loopt tot juni 2029. Door de komst van Bellingham zijn ze in Madrid alvast voorbereid op het vertrek van veteranen Modric en Kroos.