Netflix Tour de France voor jou bekeken:"Wielrennen for dummies"

Formula 1: Drive to survive... op de fiets

Trouwe volgers van Sporza en bij uitbreiding wielrennen in het algemeen zullen bij het bekijken van de reeks al snel het gevoel krijgen: "Dit hebben we allemaal al eens gezien" (op Sporza). Of: "Is dat nu echt nodig om dat allemaal uit te leggen."

Net zoals de grote Formule 1-broer is de bedoeling van de makers van de reeks duidelijk, de populariteit van de sport wereldwijd vergroten. En af en toe lijkt het dan wel wat op "wielrennen for dummies".

Het wordt bij het bekijken van de eerste afleveringen snel duidelijk dat heel de reeks geschoeid is op de leest van die andere populaire Netflix-serie Formula 1: Drive to survive.

Belgische insteek

Is het dan niet de moeite om te kijken? Toch wel. Netflix kreeg toegang tot de teambus van 8 van de 22 ploegen en hierdoor krijgt je wel een inkijk hoe het eraan toegaat achter de schermen.

Kleine en grote verhalen van zowel in de koers als daarbuiten worden uitgelicht, maar ook vergroot en gedramatiseerd. "That's entertainment".

De eerste aflevering is gewijd aan The Wolf Pack. De onverwachte zege van Yves "I'm just a farmer's son" Lampaert in de openingstijdrit en het sprookje van Fabio Jakobsen die, als het ware, uit de doden herrijst om de tweede etappe te winnen, zijn voer voor epiek. Leg daar nog de klassieke Patrick Lefevere-saus over en je hebt goeie televisie.

In de tweede aflevering is Jumbo-Visma aan de beurt. Hier wordt de rol van Wout van Aert als toprenner, veelwinnaar, maar ook meesterknecht in de verf gezet. Dat dit zorgt voor de nodige intrige en spanning in het team is nieuw en verfrissend.



Grote afwezige in het hele verhaal is tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar. UAE Emirates werkte niet mee aan deze reeks en hierdoor is de serie een beetje onthoofd.