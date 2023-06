Afscheidscadeau met knipoog: Spalletti krijgt stuur van gestolen auto terug van Napoli-tifosi

Luciano Spalletti heeft zich dit jaar onsterfelijk gemaakt bij Napoli door de club naar een 3e landstitel te loodsen, maar onomstreden is de trainer nooit geweest in het Diego Armando Maradona-stadion.

In oktober 2021 kantte een deel van de fans zich openlijk tegen Spalletti. In een poging om de trainer richting uitgang te duwen, werd zijn Fiat Panda gestolen door de harde kern van de supporters. "Als je vertrekt, geven we je auto terug", luidde het.

Maar Spalletti bleef aan en de Fiat Panda bleef vermist. De auto belandde wellicht op de schroothoop, maar het stuur en de cd's van de Napolitaanse zanger Pino Daniele die nog in het voertuig lagen, kreeg Spalletti deze week terug van de fans. De trainer kon er gelukkig hartelijk om lachen.