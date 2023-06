Van Bommel over Vermeeren: "Barcelona? Hij kan naar dat niveau toegroeien"

Een oefenmatch tegen Kortrijk tijdens het WK hielp Van Bommel ook een handje. "Gerkens en Yusuf raakten geblesseerd en we probeerden Stengs een halfuur centraal naast Vermeeren. We speelden Kortrijk helemaal van de mat. Zo zie je hoe het af en toe in elkaar valt. Dat kun je bijna niet sturen."

"Nadat Radja Nainggolan was weggegaan, kwam hij in het elftal en tijdens de WK-break bevestigde hij dat op de training."

Arthur Vermeeren was dit seizoen de openbaring bij Antwerp. Trainer Mark van Bommel en sportief directeur Marc Overmars hadden het potentieel van de jonge middenvelder meteen gezien. "Vanaf de eerste training zeiden Marc en ik tegen elkaar: "Die jongen gaat minuten maken"", zegt Van Bommel in Extra Time.

"Balikwisha moet constanter worden"

"In zijn hoofd moet hij de klik maken. Daar ben ik vaak met hem over bezig. Als hij stabiel en constant wordt, kan ik hem er niet meer uithalen."

Mark van Bommel sprak in Extra Time ook over Michel-Ange Balikwisha, de wispelturige aanvaller van Antwerp. "Hij moet constanter worden", is het oordeel van de Nederlander. "Dan gaat zijn rendement omhoog en weet het elftal wat hij doet."

"Moeten deze groep zoveel mogelijk samenhouden"

Mark van Bommel heeft bij Antwerp nog een contract voor een jaar. Maar hoe doe je als trainer nog beter wanneer je net de dubbel gewonnen hebt? "Je kunt er eventueel nog een Supercup bij doen", glimlacht Van Bommel. "En kwalificatie voor de Champions zou ook een plus zijn."

Wat is de uitdaging voor Antwerp deze zomer? "Het belangrijkste is om de groep zoveel mogelijk bij elkaar te houden en daar jongens bij te halen. Onze kern is niet supergroot. We zijn zelfs eens een keer met 15 spelers naar een wedstrijd gegaan."

"We verliezen ook Pacho, die superbelangrijk geweest is. Hij maakt een verdiende transfer, al hebben we hem misschien zelfs te vroeg verkocht. Misschien was hij meer waard."

Voorin is er alvast versterking op komst. "Marc Overmars staat dicht bij een centrale spits", verklapt Van Bommel, die wel het belang van Vincent Janssen onderstreept.

"Hij is veel belangrijker dan zijn goals, door zijn manier van druk zetten, de bal vast te houden, het vechten, ... Hij mag wel wat harder trainen, dat heb ik hem al een paar keer gezegd (lacht). Je moet er wat mee spelen, maar je moet je ook goed voelen", weet Van Bommel.