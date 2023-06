Tottenham legt zijn lot in handen van Celtic-coach Ange Postecoglou

Ange Postecoglou was uitermate succesvol bij Celtic, waar hij in 2 seizoenen 2 titels, 2 Ligabekers en dit jaar met de gewone beker ook de treble pakte.



Daarvoor was hij coach bij de Japanse club Yokohama Marinos en tussen 2013 en eind 2017 was hij bondscoach van zijn land.



"Ange brengt een positieve mentaliteit en een aanvallende speelstijl naar de club", klinkt het bij Spurs-voorzitter Daniel Levy.



"Daarnaast heeft hij de reputatie van jeugdspelers voldoende kansen te geven en dat past volledig in de filosofie van de club."



Postecoglou is in Noord-Londen de opvolger van de eind maart ontslagen Antonio Conte.



De Italiaan werd aanvankelijk tijdelijk vervangen door zijn assistent Cristian Stellini, maar die werd een maand later zelf aan de kant geschoven. T3 Ryan Mason nam over tot het einde van het seizoen, het zwakste in jaren. Met een achtste stek in de Premier League grepen de Spurs naast Europees voetbal.



Daarnaast werd TD Fabio Paratici wereldwijd geschorst, waarna Scott Munn werd aangetrokken als Chief Football Officer.



Topschutter Harry Kane dreigt dan weer te vertrekken en zou in de belangstelling staan van Real Madrid, waar hij de vervanger moet worden van de naar Saoedi-Arabië vertrokken Karim Benzema. Ook voor doelman Hugo Lloris zou er belangstelling uit het Midden-Oosten zijn.