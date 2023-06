Olivier Deman over onverhoopte selectie voor Duivels: "Pas na uitleg bondscoach snap ik waarom"

(...) Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Olivier Deman (...)

Geef maar toe dat u ook opschrikte toen de naam van een onvolprezen Cercle Brugge-speler plots na die van twee absolute wereldsterren volgde.

Maar bondscoach Domenico Tedesco las het voor alsof het de normaalste zaak van de wereld was.



Voor de debutant zelf, daarentegen, is het een onverhoopt vroeg hoogtepunt in zijn carrière - al wist Deman stiekem dat zijn naam gisterenmiddag zou vallen.

"Tot zaterdagavond was het voor mij een complete verrassing dat ik Rode Duivel zou worden", vertelt hij. "Ik wist alleen dat de bondscoach al een paar keer komen kijken was naar mij."

"Eigenlijk was ik een heel week aan het stressen voor de selectie van het EK bij de beloften. Pas na de slotmatch tegen Westerlo kwam ik te weten dat ik ook in de preselectie zat voor de A-kern. Zondagochtend volgde uiteindelijk het verlossende telefoontje van Tedesco."

"Ik ben blij dat al mijn vrienden het nu ook weten, want het was toch moeilijk om mijn geheimpje stil te houden. Alleen mijn vriendin, ouders en broers waren op de hoogte."