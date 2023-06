Juniorekampioene Fleur Moors (17) trekt naar de ploeg van Sven Nys

U leerde Fleur Moors begin dit jaar kennen toen ze iedereen oprolde op het BK in Lokeren. Een half jaar later haalt Baloise Trek Lions haar in huis.

Teammanager Sven Nys is in zijn nopjes: "Fleur krijgt de komende jaren bij ons de kans om zich rustig en zonder druk te ontwikkelen."

"We zijn erg blij dat we naast Lucinda Brand en Shirin van Anrooij een opkomend Belgisch talent aan ons team kunnen toevoegen!"

Moors zit nog niet lang op een fiets. Ze blonk eerst uit op een handbalterrein. Toen de pandemie de trainingen en de wedstrijden stillegde, bleef ze in vorm door te fietsen. Het succes volgde snel.